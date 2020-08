La Policía Local comienza a sancionar por exceder el número de 6 personas por grupo

La Policía Local continúa imponiendo sanciones por no cumplir la normativa actual para prevenir los contagios. Así, desde que entró en vigor la orden de la CARM de que no se podía exceder el número de 6 personas no convivientes por grupo, se han impuesto 30 sanciones.

Asimismo, se ha vigilado el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública con la apertura de un total de 125 expedientes desde el 18 de julio, siendo 13 el miércoles y 31 el jueves.

Por fumar sin mantener la distancia de seguridad se han impuesto 36 sanciones desde el 16 de agosto, siendo 4 el día 26 de agosto y 9 el 27 de agosto.

En total 4.671 personas han sido sancionadas por no usar o usar incorrectamente la mascarilla desde que entró en vigor la normativa el pasado 18 de julio. En los dos últimos días los agentes han abierto 202 expedientes el miércoles y 152 ayer jueves.

En cuanto a exceder el aforo en vehículos, durante la jornada de ayer se sancionó a 9 personas.

Por último, se han impuesto desde el 22 de julio 43 sanciones a locales, en su mayoría por incumplir el horario de cierre.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva, ha indicado que "estos datos reflejan que estamos actuando con dureza porque no podemos ser laxos en algo que afecta a la salud de todos los murcianos".