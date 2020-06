El Plan Murcia de Reactivación Económica y Social permitirá minimizar los efectos de la crisis del COVID-19

El Pleno extraordinario celebrado esta mañana ha aprobado, con los votos favorables del Grupo Municipal Popular, Grupo Socialista, Ciudadanos y Podemos y la abstención de Vox, el Plan de Reactivación Económica y Social.

Este documento de consenso incluye medidas extraordinarias con las que la Corporación municipal busca minimizar los efectos de la crisis del COVID-19, incluyendo acciones sociales, fiscales, turísticas, de apoyo al comercio y hostelería, de desarrollo de las industrias culturales, de fomento del empleo, de movilidad y de agilización administrativa, además de un Plan extraordinario de inversiones y medidas de consenso y seguimiento.

Con este Plan se busca ayudar a los murcianos a superar la coyuntura originada por la crisis sanitaria de la COVID-19, extendiendo y ampliando las medidas ya puestas en marcha durante estos meses por el Ayuntamiento.

El Plan Murcia de Reactivación Económica y Social aprobado hoy es el siguiente

PLAN DE SOPORTE SOCIAL

1 Elaboración de una previsión de inversiones en materia de servicios sociales desde el Ayuntamiento de Murcia que van a ser necesarias realizar como consecuencia del impacto del COVID -19 en el municipio.

2 Ampliación de forma progresiva de la plantilla de personal de atención primaria de Servicios Sociales para rebajar la ratio de atención al público

3 Mantener el refuerzo del equipo administrativo de los Servicios Sociales para garantizar la tramitación de los expedientes. Reestructuración de puestos de trabajo para una mejor optimización.

4 Realización de un plan estratégico para el mantenimiento de subvenciones, convenios y contratos de las entidades sociales que siguen prestando los servicios sociales generales y específicos a cada sector de población.

5 Incrementar la cobertura de suministros básicos a las familias durante el periodo de estado de alarma, extendiendo esta medida el tiempo que sea necesario hasta que la situación sanitaria y social esté normalizada.

6 Elaborar un plan de atención a las personas sin hogar del municipio de Murcia y establecer una estrategia municipal de actuación para la erradicación del sinhogarismo en el municipio.

7 Avanzar en la simplificación y tramitación electrónica de los procedimientos administrativos destinados a garantizar la cobertura de las necesidades básicas.

8 Dotación presupuestaria de un paquete público de ayudas municipales de emergencia COVID-19 para todas aquellas personas que no puedan acceder a la renta básica, priorizando este tipo de ayudas al reparto de alimentos.

9 potenciar la coordinación con las entidades sociales del tercer sector para mejorar la eficiencia de la respuesta a la población más vulnerable. Para ello, pondremos en marcha:  Programación de reuniones con las entidades sociales para llevar a cabo una planificación, seguimiento, evaluación y corrección (si procede) de las acciones llevadas a cabo en materia de servicios sociales.  Activación del Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. Creación de un grupo de coordinación dinámico y funcional con todos los actores que actualmente participan en la atención a personas sin hogar, prestando una especial atención a mujeres que estén en esta situación.  Promoción de la metodología Housing First como respuesta a la realidad de las personas sin hogar, estableciendo convenios estables y suficientemente dotados con las entidades especializadas en su atención.

10 Actualización de la estrategia municipal contra la pobreza en colaboración con las entidades sociales que trabajan actualmente con personas en situación de exclusión social.

11 Intervención integral en los barrios de atención preferente por riesgo de exclusión social a través de programas a medio y largo plazo.

12 Creación de un equipo específico de coordinación entre las concejalías de Servicios Sociales y Familia, Mayores, Discapacidad y Ayuda al desarrollo y Educación y Escuelas infantiles que además colabore con las diversas consejerías del gobierno regional de estas áreas y con delegación del gobierno para optimizar las actuaciones y la disponibilidad de recursos.

13 Ampliación del servicio de teleasistencia de forma progresiva hasta alcanzar a las personas mayores de 75 años.

14 Elaboración y mantenimiento de un documento a modo de guía de prestaciones y medidas sociales en las que, con un lenguaje comprensivo, se dé respuesta a las preguntas que con mayor asiduidad se plantean en los servicios sociales.

15 Elaboración y puesta en marcha de un plan especial de intervención social con las personas que viven en asentamientos del municipio de Murcia.

16 Desarrollo de un plan de vivienda municipal en la mesa de trabajo del Ayuntamiento de Murcia, en el que se ponga en marcha un plan de vivienda de emergencia social, la elaboración de un parque de viviendas susceptibles de ser alquiladas y la recuperación del programa Murcia Alquila. Dónde se incluya la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Información del Servicio de Vivienda y su extensión a las pedanías. Ampliación de la cantidad destinada a las ayudas al alquiler, de forma que garanticemos que las familias pueden permanecer en su entorno. Dotación del personal necesario que garantice este plan de la vivienda municipal.

17 Elaborar convenios de colaboración con entidades que permitan disponer de viviendas para soluciones habitacionales de emergencia.

18 Fomento de medidas para jóvenes que no pueden comprar vivienda o tengan dificultades para el alquiler, teniendo en cuenta la actual edad de emancipación, los sueldos y el impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

19 Adecuación de los servicios y contratos municipales a los cambios provocados por el COVID-19 en cuanto a distribución de espacios, limpieza y normas laborales.

20 Creación de un Mapa Municipal Socio-Sanitario, con el que ubicar las necesidades y prioridades de inversión en materia social y sanitarias, mediante la coordinación de las tres concejalías implicadas (Salud, Mayores y Discapacidad y Derechos Sociales).

21 Revisión de los contratos de actividades de ocio y tiempo libre para su transformación temporal en programas de refuerzo socio educativo de los menores y coordinación con entidades del tercer sector que dirigen su actividad a la población infantil para su orientación a actividades de refuerzo socioeducativo.

22 Apoyo a los colectivos del municipio de Murcia en su actividad social, deportiva y cultural, mediante subvenciones y ayudas, haciendo especial hincapié en sus programas de actividades en actuaciones de fomento de la cohesión social

23 Promoción de un plan de apoyo a los jóvenes para su capacitación y desarrollo personal y profesional

24 Se priorizarán todos los procedimientos dirigidos a la generación de los créditos presupuestarios necesarios para la atención de la situación de emergencia concedidos por otras administraciones y para la habilitación de los fondos propios que se requieran (fondo de contingencia, transferencias entre partidas, etc.)

25 Reapertura de los centros de conciliación en las condiciones establecidas para mantener la seguridad. Reorientar las escuelas de verano para el desarrollo de un plan de conciliación familiar que incluya la manutención de los menores.

26 Desarrollo de un plan de atención a personas mayores en situación de soledad no deseada

27 Ampliación de los servicios de atención domiciliaria y comidas a domicilio

28 Reapertura de los centros de estancias diurnas

29 Incrementar en la medida de lo posible las becas de comedor a los menores en situación de vulnerabilidad para asegurar su alimentación durante el periodo lectivo.

30 Desarrollo del plan de inversiones en colegios y escuelas infantiles para la adaptación a la nueva situación y la mejora de las infraestructuras

MEDIDAS FISCALES

31 Plan de medidas para reducir las cargas fiscales de las familias en la situación de confinamiento o aislamiento y compensar las pérdidas derivadas del incremento del paro o paralización actividad empresarial

32 Reducción de tasas municipales cuyo hecho imponible esté vinculado al desarrollo de una actividad comercial o empresarial (tasa de basuras, tasa por ocupación del dominio público para terrazas de bares y restaurantes, o vendedores en mercados municipales, fijos o ambulantes);

33 Creación de un fondo de reactivación de la economía que potencie, vertebre, cohesione y asegure el desarrollo económico. Para ello, se pondrá en marcha una línea de ayudas directas a autónomos y a empresas afectadas por la crisis del COVID-19, en el que se prioricen ayudas directas a gastos corrientes de suministro, alquileres, seguros o renting

34 Ofrecer a las empresas y a la ciudadanía planes individualizados para flexibilizar los plazos de pago y los trámites de tributos municipales.

35 Ampliación periodo de pago IBI e IVTM Propuesta de ampliación del periodo de pago ordinario IBI y IVTM (vehículos necesarios para la actividad empresarial) de aquellas pymes y autónomos afectados por los cierres temporales durante la crisis del COVID-19 hasta el 5 de diciembre.

36 Bonificación tasa por aprovechamiento especial de suelo público con mesas y sillas: 100% periodo no ocupado y reducción del 50% para el segundo semestre de 2020. Adoptar el compromiso en el mes de diciembre de revisar el impacto de la crisis COVID-19 en la hostelería local, y en el caso que siga siendo elevado realizar de cara al año 2021 una bonificación de, al menos, el 50% para el primer semestre.

37 Bonificación de la tasa de plazas y mercados, mercadillos y quioscos: 100% periodo no ocupado y 50% de reducción de las tarifas aplicables en las tarifas devengadas a partir de la entrada en vigor de la modificación. Adoptar el compromiso en el mes de diciembre de revisar el impacto de la crisis COVID-19 en plazas, mercados, mercadillos y quioscos, y en el caso que siga siendo elevado realizar de cara al año 2021 una bonificación de, al menos, el 50% en el primer cuatrimestre.

38 Reducción del plazo medio de pago a proveedores. El objetivo es favorecer la liquidez de los proveedores municipales y el ahorro de costes financieros, propiciando el pago en plazo inferior al establecido legalmente.

39 Elaborar y aprobar un Plan de Reducción del Gasto innecesario; identificando todas las necesidades no esenciales para suspender su ejecución definitivamente durante el ejercicio 2020 con las correspondientes reasignaciones presupuestarias; y procediendo a suspender la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas - total o parcialmente- que se refieran a gastos no esenciales o innecesarios para la lucha contra la crisis sanitaria

40 Destinar el superávit municipal durante el tiempo que dure la crisis del COVID-19, cuya asignación presupuestaria ha liberado el Real Decreto-ley 8/2020, exclusivamente a paliar los efectos de la crisis sanitaria y del estado de alarma; y siempre dentro del Plan de Reducción del Gasto Innecesario

PLAN DE TURISMO

41 Puesta en marcha de un plan de reactivación turística que incluya un plan de comunicación y una línea de ayudas y subvenciones para reactivar el sector del turismo de Murcia, que se ha paralizado tras la crisis del coronavirus y que en su mayor parte está integrado por pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas se incluirá:

· Líneas de ayudas a empresas turísticas y comercios que deban hacer obras modificaciones en su establecimiento o que deban adquirir diferente material de salud (mascarillas, guantes, geles alcohólicos)

· Acciones y proyectos de rediseño de complejos alojativos, rediseño de productos y de la comercialización y promoción.

· Realización de un nuevo Plan de Comunicación, fomentando la puesta en marcha de una campaña que sirva para dar la imagen de destino turístico seguro y para atraer turistas, priorizando el turismo nacional.

PLAN DE APOYO AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA

42 Medidas municipales para fomentar el consumo en el comercio y en la hostelería local. Entre estas medidas se incluirá:

· Plan de apoyo a federaciones y asociaciones de comercio, mercados no sedentarios y plazas de abastos.

· Nuevas fórmulas de dinamización comercial: transformación, a través de un modelo mixto, de la dinamización tradicional hacia entornos digitales. Impulso de plataformas que den soporte a estas nuevas fórmulas para activar el comercio y la hostelería.

· Campañas de comunicación para reactivar las compras en el comercio de proximidad.

43 Puesta en marcha de un plan de acciones formativas, para propietarios y empleados de comercios, en las que se tratarán, entre otras, como relanzar un negocio tras el periodo de crisis, como digitalizar un establecimiento, etc. Potenciando, en la medida de lo posible, la formación on line.

44 Elaboración de una Guía de buenas prácticas para comercio y hostelería en colaboración con la Consejería de Salud, ofreciendo así seguridad a los consumidores y usuarios.

45 Modernización del comercio de proximidad para acercar a los potenciales clientes la información y la oferta comercial del municipio con acciones como: Actualización de los medios informáticos donde el comercio adquiera un papel protagonista para darse a conocer. Impulso de e-commerce en el sector del comercio, los mercados y las plazas de abastos. Impulso de herramientas digitales de dinamización comercial, estableciendo un grupo de coordinación entre las concejalías competentes en materia de Comercio, Turismo y Modernización de la Administración.

PLAN DE DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

46 Elaboración de un Plan de choque cultural en el municipio de Murcia para solventar las necesidades más urgentes del sector, que sirva como medida de reactivación.

· Reprogramación de toda la actividad cultural, que incorporará un amplio programa en otoño y navidad para dar cabida a todas, sin perjuicio de la programación del segundo semestre. Si por las restricciones que pueda poner desde el gobierno central, no se pudiesen celebrar los espectáculos en el segundo semestre, todos estos pasarán al primer semestre de 2021.

· Activación de una campaña de refuerzo de programación de conciertos, de exposiciones (pintura, fotografía, etc) y de artes escénicas por todo el territorio, apoyado en los Centros Culturales y Auditorios de las pedanías de nuestro municipio durante el año 2020 y 2021.

· Introducción de cláusulas sociales para apoyar al sector local de la cultura en los procesos de contratación para la adquisición de fondos bibliográficos dirigidos a la Red de Bibliotecas Municipales en los años 2020 y 2021.

· Estudio de convenios que instrumentalizan subvenciones nominativas para la adaptación de objetivos y plazo de vigencia.

· Generar un programa con las Asociaciones Culturales de largo recorrido donde las diversas entidades y el Ayuntamiento de Murcia trabajarán conjuntamente para la elaboración de un programa de actividades remuneradas para todo el sector que ayude a paliar su situación y al mismo tiempo acerque la sociedad a sus prácticas.

· Diseñar y poner en marcha una campaña de sensibilización sobre consumo de cultura en el municipio de Murcia.

· Potenciar actividades culturales en el ámbito de los centros educativos y el tejido asociativo del municipio de Murcia.

· Puestas a disposición de todos los espacios municipales para la exhibición de las expresiones artísticas de autores locales.

· Planificación que de preferencia de la contratación de artistas locales

47 Creación por convocatoria de bolsas de ayudas urgentes dirigidas a los cinco sectores creativos para profesionales (artes plásticas, artes escénicas, música, audiovisual y literatura).

48 Convocatorias específicas para creadores con perfil de autónomos y contratados intermitentes, valorando parámetros como la calidad de su actividad, experiencia, currículum, etc.

49 Creación de una Plataforma Digital para la Cultura dotada tanto de contenidos artísticos y musicales (teatro, danza, exposiciones, conciertos, visitas virtuales, recitales, etc) como didácticos (conferencias, presentaciones, etc), estableciendo un grupo de coordinación entre las concejalías competentes en materia de Comercio, Turismo y Modernización de la Administración.

MEDIDAS DE FOMENTO DEL EMPLEO

50 Realización de un pacto municipal por el empleo y el desarrollo local.

· Prediagnóstico del mercado laboral del municipio de Murcia, a través del Laboratorio de Estrategias e Ideas para el Territorio.

· Realización de jornadas técnicas para la creación de la Mesa de Empleo y Economía Local

51 Urgencia y agilización en la firma de los convenios con Asociaciones empresariales, Economía Social y Tercer Sector y elaboración de una estrategia de apoyo a los parados, empresas en crisis, autónomos, cooperativas y SSLL a través de las asociaciones con las que se firmen estos convenios, en el que también se incluya la recuperación de empresas a través de la economía social (ayudas para estudios de viabilidad y avales para circulante).

52 Desarrollo e implantación de un programa de ayudas e incentivos destinado especialmente a pymes y autónomos afectados por la crisis COVID-19, para que fomenten el empleo, que sea complementario a las líneas de prestaciones incorporadas por el Gobierno Central. Especialmente se fomentará las ayudas a personas que han perdido su empleo debido a la crisis del COVID-19.

53 Apoyo al establecimiento o crecimiento de empresas creadas en los últimos dos años facilitando y bonificando espacios de trabajo. Se establecerá un convenio entre el Ayuntamiento y la actividad empresarial

54 Refuerzo de personal para servicios esenciales de orientación laboral y apoyo a personas sin empleo, mediante la reorganización de servicios.

55 Creación de una Bolsa de Trabajo para personas desempleadas dispuestas a atender niños y niñas, siempre que los colegios y escuelas infantiles no abran con plena ocupación durante 2020. Esta bolsa estará compuesta por personas con titulación y experiencia en esta actividad, teniendo prioridad las que hayan perdido su empleo durante la crisis del COVID-19. Además, desde el Ayuntamiento de Murcia se dará una ayuda para hacer frente a los tres primeros meses de su alta en el régimen autónomos para realizar correctamente esta profesión.

56 Puesta en marcha de un plan de adaptación de pymes y autónomos a la inmersión digital y al teletrabajo.

57 Impulso del emprendimiento y el autoempleo:  Línea de ayudas para la creación de nuevos autónomos y empresas  Impartición de seminarios en línea (Webinar) en los que se formará a los participantes sobre aspectos como gestión de la comunicación en entornos virtuales, competencias para el emprendimiento, etc.

58 Refuerzo del fomento del empleo verde y la ecologización de la economía a través de proyectos de reinserción social, por ejemplo, a través de trabajo relacionados con el reciclaje de residuos, el compostaje natural o la protección de ecosistemas.

59 Dotación de recursos humanos extraordinarios para la agilización de proyectos de atención social, y los que generen empleo, desarrollo y actividad económica, tramitación de licencias de actividad, nuevos proyectos de desarrollo urbano, orientación laboral, etc.

60 Impulso de las convocatorias de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Murcia

MEDIDAS DE MOVILIDAD

61 Impulso urgente de la movilidad activa, sostenible, segura y saludable

62 Instalación de carriles bici provisionales interconectados, que discurrirán por los ejes principales de la ciudad, comunicando los centros de origen y destino de los viajes, incluyendo intercambiadores de transporte.

63 Puesta en marcha de parking disuasorios conectados con los carriles bici y con los sistemas públicos de bicicletas

64 Ampliación de zonas peatonales mediante ocupación de calzadas y conversión en zonas peatonales de los espacios urbanos de alta densidad.

65 Reducción de la velocidad de tráfico, limitándola a 20km/h en la medida de lo posible.

66 Desarrollo de infraestructuras y sistemas de gestión asociadas a la movilidad

67 Calmado de tráfico a través de la supresión de los tráficos residuales. Identificación de ámbitos críticos. Regulación de tiempos de espera en los semáforos peatonales para evitar aglomeraciones.

68 Renaturalización de los espacios urbanos, con aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Naturalización de los barrios y los ejes de conexión peatonal a los bordes urbanos. Habilitar y naturalizar solares no edificados que lo permitan Acondicionar espacios de proximidad poco cualificados como espacios de calidad (recuperación espacios "muertos").

69 Implantación urgente de amplias zonas de bajas emisiones: Restricción de entrada a los vehículos más contaminantes (etiqueta medioambiental). Vocación de paso a zonas de cero emisiones lo antes posible.

70 Mejora del transporte público, para una mejor vertebración del municipio con especial incidencia en las pedanías

71 Medidas de adaptación en materia de seguridad sanitaria de los servicios y las infraestructuras de transporte frente al COVID-19

PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES

72 Promover un plan extraordinario de inversiones para la ejecución de los remanentes de inversiones del Ayuntamiento con la mayor celeridad posible

73 Promover un plan extraordinario de inversión en barrios y pedanías y de recuperación del patrimonio histórico artístico del municipio de Murcia. Implementación de medidas de agilización administrativa.

74 Agilizar la redacción de proyectos mediante la utilización de diferentes medios, como medida adicional de apoyo a los técnicos y departamentos municipales.

75 Agilizar los procedimientos de licitación del Ayuntamiento, facultando a los servicios municipales a promover contratos simplificados, en coordinación con el Servicio Central de Contratación a efectos de unidad de criterio y sin reducir las competencias delegadas en materia de Contratación, cumpliendo fielmente lo que marque la ley y los servicios jurídicos y técnicos de la administración.

76 Impulsar los proyectos de desarrollo urbano en todos los barrios y pedanías del municipio, especialmente el proyecto Conexión Sur para la renovación urbana del entorno de la nueva estación de trenes y los barrios de El Carmen, El Infante, Santiago el Mayor, San Pío X, Barriomar, Patiño y El Progreso

77 Desarrollo de un plan de recuperación del patrimonio histórico-artístico del municipio, que además de reactivar la economía permita posicionar a Murcia como destino turístico, con especial incidencia en proyectos como la recuperación de San Esteban, la Cárcel Vieja, el proyecto Las Fortalezas del Rey Lobo o la recuperación de molinos e infraestructuras hidráulicas de la Huerta

78 Potenciación de los proyectos ADN Urbano para el desarrollo y revitalización de barrios y pedanías de Murcia, con medidas tanto de ámbito social como de inversiones e infraestructuras

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA

79 Implementación de un plan de agilización administrativa

80 Potenciar el proyecto Murcia Smart City y agilizar la implantación de la tramitación electrónica de los expedientes

MEDIDAS DE CONSENSO Y SEGUIMIENTO

81 Refrendar estas medidas o mejorar el Plan en el Consejo Social de la Ciudad

82 Realizar el seguimiento de este Plan en la reunión mensual de la Junta de Portavoces

83 Se evaluará periódicamente el nivel de ejecución presupuestaria de manera que se pueda constatar que las medidas de agilización, control y de compromiso para el desarrollo de los proyectos avanza adecuadamente