La obra ‘Chicas y chicos’, de Dennis Kelly, propone en el TCM una reflexión sobre la violencia machista

El Teatro Circo Murcia acoge este jueves, 10 de diciembre, la obra ‘Chicas y chicos', un texto del premiado Dennis Kelly que invita a reflexionar sobre la violencia machista y su efecto sobre los hijos. Y lo hace a través de la historia de una mujer que podría ser cualquiera. Muestra a una mujer divertida y audaz que se enfrenta a los techos de cristal, a la conciliación y a las pequeñas derrotas y victorias de la vida de cualquier mujer.

Lucía Miranda (creadora de Cross Border Project) dirige a Antonia Paso en este montaje producido por El Sol de York y cuya iluminación ha creado el murciano Pedro Yagüe. Una obra con humor, ternura, dolor y realidad; que afronta temas que enfrentan a la sociedad con algunas de sus sombras y que se plantea cuál es a veces el precio a pagar por aquellas mujeres que logran el éxito y que conquistan un espacio que parece reservado en exclusiva para hombres.

‘Chicas y chicos' es uno de los montajes que se tuvieron que aplazar la pasada temporada y se representa en el Teatro Circo, con aforo reducido y contando con todas las medidas higiénicas y de seguridad necesarias. La función empezará a las 20:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por 10 euros en la taquilla del teatro (abierta esta semana de miércoles a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas, y desde dos horas antes del comienzo de la función) y a través de la página web www.teatrocircomurcia.es

El Teatro Circo también tiene programado el espectáculo familiar ‘Lù', de Cía. Maduixa. Un montaje íntimo, cargado de imágenes poéticas y sentimientos, que aúna la danza y el audiovisual y que habla del poder de la imaginación como forma de evasión ante la crueldad y la dureza de algunas vidas como las de las protagonistas de esta historia, que viven en un lugar rodeado de pobreza y pasan sus días trabajando en el campo sin descanso.

‘Lù' llega al Teatro Circo de Murcia incluido en la programación de DanzaaEscena y se podrá ver el viernes, 11 de diciembre, a las 17:30 y a las 19:00 horas. Las entradas para el segundo pase están agotadas, pero para el primero aún se pueden adquirir, por 5 euros, en taquilla y también a través de internet.

La semana finalizará en el Teatro Circo con el concierto de góspel a cargo de John Lee Sanders and The Gospel Messengers. El pianista, saxofonista, cantante y compositor americano y su banda sustituyen al grupo Stars of Gospel, programado inicialmente para este concierto del festival ‘Los grandes del góspel' y cuya solista, Bridget Bazile, ha suspendido su gira internacional.

Sanders fue contratado en 2001 por la AME Black Church de Oakland (California), la denominación más antigua de las iglesias negras protestantes en Norte América. Y ha grabado y actuado con los nombres más reconocidos de la escena estadounidense, incluyendo a Dorothy Morrison, la voz principal en ‘Oh Happy Day'; Stevie Wonder, Willie Nelson, Bill Withers y Jimmy Page (Led Zeppelin). El concierto será el domingo, 13 de diciembre, a las 19:00 horas y las entradas están a la venta por 15, 18 y 20 euros.

Javier Ruibal actúa en el Bernal

La música también será protagonista en el Teatro Bernal de El Palmar con la actuación, el viernes 11 de diciembre a las 20:00 horas de Javier Ruibal. El cantautor, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2017, presentará en el escenario de El Palmar su último trabajo discográfico, ‘Ruibal'; un disco que entremezcla el amor y el humor con cuyas canciones y relatos quiere seguir sorprendiendo al público.

En el Bernal se escucharán, por ejemplo, parábolas sobre la cordura como 'Sala de ausentes'; ejercicios laberínticos, casi trabalenguas, y llenos de humor, como 'Física cuántica', 'Soy ese que te cantaba' o 'Música en vena'; bellas baladas como 'Astronomía'; derroches de humor gaditano como ‘Musa', y reflexiones sobre el confinamiento y la pandemia: 'Amor en la red' y 'Baile de máscaras'. Las entradas están a la venta por 12 y 10 euros en la taquilla del teatro (abierta jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del comienzo) y a través de la web www.teatrobernal.com.

Y el domingo, 13 de diciembre (12:00 horas), viajaremos con el títere Mingo hasta ‘El país de Babia'. El Ball de Sant Vito pone en escena este espectáculo, programado en colaboración con Titeremurcia, que adentrará al público en una tierra extraña donde todas las cosas se hacen sin sentido y donde Mingo aprenderá que, con astucia, se pueden vivir muchas aventuras y hacer buenos amigos.

‘El país de Babia' es una adaptación de varios cuentos populares, representados con títeres de guante y aderezados con música y canciones populares interpretadas en directo. Las entradas están a la venta por 4 euros en taquilla y a través de internet.