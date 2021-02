El Museo de la Ciencia y el Agua se suma al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El Museo de la Ciencia y el Agua vuelve a participar en la iniciativa #11F para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El Museo ha preparado una serie de actividades para conmemorar este día que se desarrollarán desde el próximo sábado del 6 de febrero hasta el día 14.

Entre las distintas propuestas se incluyen nuevas exposiciones, una gymkana científica, publicación de vídeos en colaboración con investigadoras y científicas de la Región o la conferencia online de Mariana Castells, directora del Centro de Hipersensibilidad y Desensibilización a Medicamentos

Así, el sábado 6 el museo rinde homenaje a las mujeres sanitarias incorporando a sus salas de exposiciones una silueta en tamaño real dedicada a Florence Nightingale, enfermera precursora de la enfermería profesional.

Del sábado 6 al domingo 14 el Museo tendrá lugar una gymkana científica con juego de pistas y actividades sencillas para investigar en el Museo en familia

También se instalará el panel ‘Mujeres por la ciencia' en el que los visitantes podrán consultar mensajes, recortes de prensa y dibujos dedicados a la aportación de las mujeres científicas en la lucha contra la pandemia.

La exposición ‘Entre científicas', que podrá visitarse del 9 al 14 de marzo, está producida por Fundación Séneca que trata de hacer visible el papel y la aportación de las mujeres a la ciencia a través de la experiencia de treinta y cuatro prestigiosas científicas actuales.

Además a partir del 7 de febrero, a través de diversos vídeos, científicas murcianas de la actualidad dedicadas a la lucha contra la pandemia por coronavirus contarán su experiencia.

El jueves 11 de febrero, a las 19 horas, Mariana Castells ofrecerá la conferencia online ‘You can do it. Los dos cromosomas X valen para la ciencia y la medicina'. Esta profesora de medicina de la Universidad de Harvard es catedrática del Brigham and Women's Hospital y del Dana Farber Cancer Institute y está especializada en la evaluación y la comprensión de la anafilaxia y de la hipersensibilidad a los medicamentos.

Debido a la situación sanitaria actual, esta programación podría verse modificada y/o ampliada. La programación se podrá seguir en la web cienciayagua.org y en el Twitter y Facebook del museo. Para realizar las reservas en las distintas actividades es necesario inscribirse llamando al teléfono 968 211 998.

El 15 de diciembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Su idea era promover la organización de eventos y actividades de educación y sensibilización que ayuden a obtener una mayor participación de las mujeres en el mundo científico.