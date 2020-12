Murcia, primera ciudad de España en aplicar en el mobiliario urbano un producto revolucionario contra el virus

Murcia estrena un innovador sistema de limpieza y desinfección en los contenedores soterrados y papeleras.

Así, el Ayuntamiento junto a Ferrovial Servicios, en su continuo objetivo de garantizar la seguridad de murcianos y trabajadores del servicio, pone en marcha este servicio especial en el que se utiliza un desinfectante pionero cuya formulación se ha creado específicamente para el tratamiento de superficies y su protección frente al coronavirus.

El producto Long Clean Surface es un desinfectante de larga duración que, a diferencia de los que se utilizan habitualmente, se adhiere a los materiales a nivel molecular y permanece activo durante más de cuatro semanas.

Los ensayos reales se han realizado en los vehículos de carsharing Zity en Madrid durante el mes de agosto y Transporte Metropolitano de Barcelona en septiembre.

Una vez probada su eficacia, la primera ciudad en aplicar este producto revolucionario en el mobiliario urbano será Murcia.

Audio Murcia se convierte en la primera ciudad de España en aplicar en el mobiliario urbano un producto revolucionario contra la COVID-19

Las primeras pruebas se van a llevar a cabo en contenedores soterrados ya que presentan mayor riesgo de transferencia, puesto que para depositar los residuos en su interior es obligatorio manipular manualmente el agarrador, y en papeleras dado que tienen un elevado contacto por parte de los usuarios, siendo más susceptibles de presentar una alta transferencia vírica y microbiológica

Asimismo se limpiarán los vehículos y maquinaria de los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos, para incrementar así su seguridad.

La concejala Rebeca Pérez ha indicado que "la aplicación de este nuevo sistema de desinfección permitirá multiplicar la seguridad de los vecinos, frenar la propagación del virus y posibilitará incrementar la frecuencia de desinfección en puntos con menos concurrencia de población".

Asimismo, el producto al generar esa adhesión permanente tiene un elevado carácter medioambiental, al permitir optimizar los procesos de limpieza y desinfección generando menos residuos de productos químicos al medioambiente.

Otra de las grandes ventajas de este desinfectante (compuesto en un 98% por agua) es su fácil aplicación mediante nebulizadores o pulverizadores con tamaño de gota de 0-50 micras que crean una nube de producto.

Aunque la eficacia del producto está comprobada, en determinados puntos se volverán a realizar análisis SARS Cov2 mediante PCR en superficies para comprobar que el punto continúa libre de Covid

Los resultados han sido un éxito consiguiendo superficies funcionalizadas con el principio activo adherido que presentan acción desinfectante matando a las bacterias y los virus sobre ellas.

El producto ya está registrado en el Instituto Nacional de Toxicología, y su eficacia ha sido probada mediante el ensayo de infección de Coronavirus siguiendo la Norma ISO 21702:2019 ;Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces.

Este innovador limpiador y desinfectante ha sido desarrollado por Ditecpesa, empresa del grupo Ferrovial, que trabaja en su elaboración desde el pasado mes de marzo a través de dos compañías emergentes: Nanoinnova, responsable de los ensayos de formulación química de la formulación y adhesión a las superficies, y Start up Bioassays, que ha realizado los ensayo de microbiología de las superficies tratadas con la formulación.