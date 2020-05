Los mutualistas podrán solicitar la ayuda para autónomos de la Consejería de Empleo, para que puedan seguir con su actividad. La prestación económica es de 286 euros. Profesionales como abogados, ingenieros superiores y técnicos, médicos, arquitectos o arquitectos técnicos; podrán acogerse a estas ayudas.

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha anunciado esta mañana que los profesionales acogidos a mutualidades alternativas a la Seguridad Social, coloquialmente denominados mutualistas, podrán acogerse a la prestación económica única, por importe de 286 euros, que anunció hace unos días, para ayudar en los gastos fijos que debe soportar todo autónomo para mantener, en la medida de lo posible, su actividad.

Profesionales como abogados, ingenieros superiores y técnicos, médicos, arquitectos o arquitectos técnicos, que decidieron estar en un régimen alternativo al de autónomos, podrán acogerse a estas ayudas que el consejero Miguel Motas informó que cuentan con una dotación económica inicial de 4 millones de euros.

Desde la Consejería valoran que este colectivo también ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria, sin embargo, no ha recibido ninguna ayuda del Gobierno central dado que, aunque su facturación se hubiese reducido en más del 75%, al no cotizar a la Seguridad Social, no reciben la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Según ha declarado este martes el Consejero, Miguel Motas, “esta decisión elimina la distinción entre los trabajadores de estos colectivos pertenecientes al Régimen Especial de Trabajadores autónomos, que si podían acogerse inicialmente a la ayuda, y quienes pertenecen al sistema mutualista. Es decir, obedece a la intención de no dejar a ningún profesional, que haya sufrido las consecuencias de la crisis, sin una ayuda que le permita continuar con su actividad”.

La semana pasada ya se publicaron las bases reguladoras de esta ayuda que, en los próximos días, verá publicada su convocatoria en el BORM y, a partir de ahí, se podrá solicitar por vía telemática.