Los murcianos podrán entregar ropa, enseres y juguetes en los ecopuntos y en el ecoparque

El Ayuntamiento de Murcia junto a Ferrovial Servicios lanzan la campaña ‘Recicla, regala, recupera por los demás y por el medioambiente', para poner en valor una Navidad 2020 solidaria.

Así, hasta el próximo 5 de enero los murcianos podrán entregar en los ecopuntos móviles o en el ecoparque situado en el Polígono Oeste de San Ginés ropa, calzado, pequeños electrodomésticos y juguetes en buen estado, que será entregado a Cáritas Diócesis de Cartagena.

El Ecoparque de Murcia dispone de 6 camiones o puntos móviles que visitan semanalmente, en horario de mañana y tarde, todos los barrios y pedanías del municipio para facilitar el depósito correcto de residuos especiales del hogar. En estos días, estos vehículos se convierten en solidarios pudiendo acercar a los mismos estos enseres en buen estado y buenas condiciones de uso, para proporcionarles una segunda vida, a través de Cáritas, alargando su ciclo de vida útil y poniéndolo en otras manos para su aprovechamiento.

La concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, rebeca Pérez, ha explicado que "antes de tirar algo sin más, debemos valorar otras opciones como en este caso, la solidaridad. Lo entregado, una vez clasificado, se donará a Cáritas alargando la vida útil de los mismos, con un fin social"

"Nuestras líneas de trabajo pretenden sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre prevención de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de materiales. Una buena forma de participar en la Economía circular es hacer uso de los ecopuntos móviles, para entregar recursos y no residuos", ha continuado Pérez.

Los Ecopuntos y el Ecoparque son un lugar intermedio entre la ciudadanía y la transformación final del residuo. Esto significa que en el ecoparque no se va a transformar ningún residuo. En este lugar se recogen, catalogan y clasifican con el objetivo de favorecer su posterior reciclaje o tratamiento adecuado según el material que se trate. Con esta clasificación y separación se facilita y se mejora la eficiencia en los servicios de recogida y gestión del residuo. Es una instalación pensada para facilitar el posterior reciclaje según sea el caso y naturaleza del residuo de aquellos que no se pueden depositar en los contenedores convencionales, esto es, pilas, pinturas, baterías, aceite usado, etc. pero también puede ser un centro de recogida de numerosas cosas útiles para su reutilizado y que puede servir de herramienta para cumplir con Economía Circular con fines sociales.