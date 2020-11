Hostemur critica el "ninguneo" del alcalde Ballesta y le acusa de "mandar a pique la hostelería"

Hostemur ha criticado la actitud del alcalde de Murcia, José Ballesta, por el "ninguneo" al sector hostelero a pesar de ser el primer edil del municipio más grande de la Región de Murcia y el que cuenta con más establecimientos de este sector.

"No entendemos como es el único alcalde de la Región que hace oídos sordos a un sector tan estratégico como es el turístico hostelero, nos va a mandar a pique", manifiesta el presidente de la patronal, Jesús Jiménez, quien recuerda "numerosos episodios en los últimos años en los que el alcalde se ha desentendido de este sector".

El más reciente, recuerda, se ha vivido en los últimos días, cuando se anunció hace más de dos semanas el cierre del sector por motivos sanitarios y desde Hostemur se solicitó al primer edil murciano una reunión para tratar medidas que paliaran la situación extrema ante la que se encuentran los profesionales.

"Para la patronal no es de recibo que lleve solicitando de manera extrema y urgente una reunión, en la que se deben tratar temas como el IBI, tasas municipales y de vados para el sector de alojamientos y otras para el sector turístico", según el presidente de Hostemur.

"La hemos reclamado hasta en seis ocasiones, todas ellas sin éxito. Nos ningunea, se nos traslada que la agenda del alcalde está al completo, no puede hacer un hueco para esta delicada situación", explica Jiménez, que no entiende cómo Ballesta "no le da la importancia debida a una situación que afecta tan gravemente a uno de los principales sectores económicos de su municipio".

Desde la patronal no se quiere desmerecer ninguna de las reuniones de la agenda del alcalde, pero señalan que "sólo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar que algunas de las últimas semanas podrían haber sido aplazadas". "Eso sí, la foto de la reunión no sería igual de bonita para el alcalde", apuntan.

"Sin apoyo"

Los hosteleros piden medidas como la supresión temporal de tasas municipales (de basuras, de agua, etc.), pero por el contrario se han encontrado con el cobro del segundo semestre de la ocupación de mesas y sillas en suelo público a todos los establecimientos del municipio, incluidos los que no han abierto en ocho meses.

"Es vergonzoso y lamentable. No solo no quiere hablar con nosotros, sino que nos exprime en una situación en la que no hemos podido trabajar con normalidad en más de medio año", añade Hostemur.

"Esperábamos un gesto contundente y lo que han hecho es girar al sector el recibo de las mesas y sillas estando cerrados y con malas perspectivas de apertura", se queja el presidente de Hostemur, que recuerda que en otros municipios murcianos como Archena, Los Alcázares o Las Torres de Cotillas, entre otros, la hostelería es cuidada y respetada. "Los profesionales de la capital tienen envidia y con razón de ese trato, que es el que debe ser en todos sitios", señala.

Las terrazas de 19 municipios, entre ellos Murcia y Lorca, podrán abrir este miércoles al 75% de aforo

Las terrazas de 19 municipios de la Región, entre los que se encuentran Murcia y Lorca, podrán abrir a partir de este miércoles con un aforo máximo del 75% y bajo todas las medidas de seguridad impuestas para combatir el coronavirus, como el uso obligatorio de la mascarilla a excepción del momento de la ingesta.

Así lo anunció en rueda de prensa el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19, Jaime Pérez, quien indicó que todos estos municipios registran una incidencia acumulada entre 250 y 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En concreto, las localidades a las que les afecta esta medida y que, por tanto, podrán abrir al 75% sus terrazas son Ceutí, Librilla, Lorca, Murcia, Cieza, Calasparra, Mula, La Unión, Campos del Río, San Pedro del Pinatar, Fortuna, Alguazas, Mazarrón, Las Torres de Cotillas, Abanilla, Albudeite, Villanueva del Río Segura, Molina de Segura y Bullas.

Por otro lado, los municipios a los que se les permitió abrir las terrazas de la hostelería el pasado sábado --Cartagena, Ricote, Beniel, Lorquí, Pliego, Santomera, Abarán, Águilas, Ulea y Ojós-- podrán disponer a partir de este miércoles del 100% de su capacidad, al registrar una incidencia acumulada de entre 75 y 250 casos.