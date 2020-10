Cuatro nuevos espectáculos de humor, circo, teatro y música se suman a la programación del TCM

El Teatro Circo Murcia (TCM) amplía su programación para la actual temporada (SEP 20/ ENE 21) con cuatro nuevos espectáculos de humor, circo, teatro y música. Dos de ellos, el concierto de la portuguesa Luísa Sobral y la obra teatral ‘Extinción', estaban programados para el pasado mes de mayo en este mismo escenario, pero tuvieron que ser suspendidos a causa de la alerta sanitaria y el cierre preventivo de los teatros.

Las otras dos propuestas que llegarán en las próximas semanas al TCM son el espectáculo ‘El humor que nos prohibieron en la tele', de los humoristas de ‘El Homiguero' Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Damián Moyá (Tres Calaveras Huecas), y la propuesta circense ‘Suspensión', la última creación de Cía. Nueveuno que se estrenó recientemente en Madrid.

El humor de ‘El Hormiguero'

‘El humor que nos prohibieron en la tele' llegará al escenario del Teatro Circo Murcia el próximo sábado 24 de octubre (20h). Se trata de un espectáculo de comedia en directo ‘perpetrado' por Tres Calavera Huecas: los humoristas del exitoso programa de televisión ‘El Hormiguero', Jorge Marrón, Juan Ibáñez y Damián Moyá.

Marrón, Juan (Trancas) y Damián (Barrancas) son, como ellos mismos se definen, Tres Calaveras Huecas dedicadas en cuerpo y alma al humor en todos sus formatos, que aparcan por unas horas la radio y la televisión para hacer reír al público en directo en los teatros y auditorios. A Murcia llegarán con sus monólogos, sus secciones más absurdas y todo lo que no les dejan hacer en ‘El Hormiguero', dando forma a "un show divertido y gamberro" en el que se suceden las sorpresas, improvisaciones e imitaciones.

Las entradas para ‘El humor que nos prohibieron en la tele' están ya a la venta y se pueden adquirir por 15 euros en la taquilla del teatro (abierta de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas y desde dos horas antes del inicio de cada representación) y también a través de internet, en www.teatrocircomurcia.es.

Circo contemporáneo

En noviembre, el jueves 26 (20:30h), se podrá ver la nueva propuesta circense de la temporada: ‘Suspensión'. La Compañía Nueveuno acaba de estrenar en Madrid, en el Teatro Circo Price, este espectáculo de circo contemporáneo puesto en escena con el objetivo de que el público "se pueda ver y emocionar".

"'Es nuestra pelota lanzada al aire que alcanza el instante de suspensión; el momento en que todo puede pasar, el momento en que podemos ceder a la gravedad, o tomar decisiones distintas, el momento en que una pelota se queda flotando, y todos en el escenario contenemos el aliento... El momento de ‘Suspensión'". Así definen desde la compañía este nuevo proyecto, creado "con ilusión, emoción y trabajo" tras el éxito de su ópera prima, ‘Sinergia 3.0'. Las entradas también están ya a la venta por 10 euros.

Espectáculos reprogramados

Las otras dos propuestas que se suman a las presentadas esta temporada llegarán en enero y son dos de las que se tuvieron que suspender ante la situación de alerta sanitaria. La primera que se recupera es el montaje teatral ‘Extinción' (La Cruda Compañía, JO! Producciones y Cía Ferroviaira), que se podrá ver en el TCM el próximo 16 de enero de 2021 (20h); una obra coral que tiene su origen de algún modo en las tragedias griegas y cuyas entradas están a la venta por 18 euros.

La obra, escrita y dirigida por Luisma Soriano, fue la ganadora de la última edición de los Premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia, donde logró siete galardones entre los que se encuentran los de Mejor Autoría, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Verónica Bermúdez.

Estos son sus protagonistas: "Enma recibe una extraña llamada telefónica el día antes de su cumpleaños informándole de que su marido, Esdras, muerto hace meses, le ha dejado un regalo. Edmond viaja por entre los tiempos en busca de una pista sobre quién es su padre. Jean perdió a su mujer y a su hija en un accidente y ahora se dedica a repartir pizzas para no pensar. Olivia busca a la desesperada a un sanador para no morir de una extraña enfermedad... Y mientras esto ocurre, el mundo parece estar organizándose para un apocalipsis donde el ser humano empieza a degenerarse, los muertos continúan entre nosotros intentando no desaparecer y las ciudades empiezan a destruirse".

Por último, la música de Luísa Sobral se escuchará finalmente en el Teatro Circo Murcia el 22 de enero (20:30h). La compositora e intérprete retoma su gira ‘Rosa', en la que está presentando los temas de su quinto álbum, que define como "el más personal, maduro e íntimo". "Un disco muy crudo, compuesto por once canciones escritas en portugués y donde las palabras y las melodías son lo más importante", añade.

Luísa Sobral es una de las más importantes compositoras e intérpretes de la nueva generación de músicos portugueses. Su salto internacional llegó en el año 2017 con el Festival de Eurovisión, donde su hermano, Salvador Sobral, venció con un tema compuesto por ella, ‘Amar Pelos Dois'. Las entradas para el concierto del TCM de Sobral están a la venta por 16 euros.