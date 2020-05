La Comisión Europea elige a Murcia para liderar la hoja de ruta de la cultura en Europa hasta horizonte 2030

El alcalde de Murcia, José Ballesta, intervino hoy como líder del grupo de trabajo de Sectores Creativos y Culturales de la Agenda Urbana 2030 para la Cultura, un proyecto que Murcia codirige junto a la Comisión Europea y en el que participan distintos ministerios y ciudades de Polonia, Portugal, Letonia, Bulgaria, Hungría, Francia, Alemania, Eslovenia y España, así como organismos como Eurocities y el Comite de las Regiones.

El Modelo Cultural de Murcia, centrado en el talento joven, el apoyo a la creación y la apertura del sector a la sociedad con nuevos espacios y espectáculos para todos, ha sido elegido por la Comisión Europea como referente y la capital de la Región será la ciudad europea encargada de establecer la hoja de ruta para la cultura en el continente de aquí al horizonte 2030, coordinando las actuaciones de otras ciudades y ministerios europeos, junto a la Comisión Europea.

En su intervención en inglés, el alcalde manifesto que “culture is the life force of a vibrant society, articulated through the ways in which we tell our stories, express ourselves, live and love, it is our identity, how we coexist in harmony and how we imagine the future. Culture is what unites us and brings us together”.

La reunión de hoy ha supuesto la constitución de este grupo internacional de trabajo, que volverá a celebrar nuevos encuentros (telemáticos o presenciales, en función de la evolución de la crisis sanitaria) en los próximos meses. El siguiente, en junio.

Financiación europea

Esta hoja de ruta incluirá una serie de actuaciones que serán seleccionadas por la Comisión Europea para su financiación y ejecución a lo largo del próximo año, 2021.

En concreto, el grupo de trabajo liderado por Murcia se centra en abordar los principales desafíos relacionados con la atracción de talento, la creación de empleo y nuevas empresas, la generación de espacios para artistas y actividades, así como la preservación y promoción de la tradición y la cultura local.

Además de este proyecto en el marco de la Agenda Urbana, Murcia también ha presentado una serie de actuaciones singulares innovadoras como ejemplo de buena práctica que podrán ser susceptibles de recibir financiación del FEDER. Estas actuaciones son las que componen el nuevo Modelo Cultural de Murcia: el proyecto de reactivos culturales, la atomización cultural o las rutas culturales, entre otros.

Respaldo internacional al proyecto de Murcia

El nombramiento de Murcia ha sido respaldado por los responsables del Ministerio del Interior de Alemania y la Agencia Nacional Gubernamental para Cohesión Territorial y el Ministerio de Cultura Patrimonio y Turismo de Italia, designados para la elaboración de la Agenda Cultural Europea 2030, tras el visto bueno de la Comisión Europea y la Presidencia europea de turno.

Murcia ya fue seleccionada como referente nacional por el desarrollo de su Estrategia de Ciudad a través de la Agenda Urbana 2030, el instrumento de planificación estratégica orientado a priorizar el desarrollo sostenible de las ciudades en la próxima década.

El papel de Murcia

El papel de Murcia como colíder será la coordinación y selección de actuaciones piloto presentadas por los miembros del grupo del grupo con la finalidad de ser integradas en el Plan de Acción de la Nueva Agenda Urbana Cultural 2030.

Este plan contendrá acciones concretas orientadas a una mejor regulación, mejor financiación y mejor conocimiento del ámbito de la cultura y patrimonio cultural de la UE. Estas propuestas serán entendidas como contribuciones al diseño y la revisión de toda la legislación, los instrumentos de financiación e iniciativas existentes en este ámbito.

El grupo está compuesto por entidades como la Comisión Europea, el Comité de las Regiones, Eurocities, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como distintos ministerios y ciudades de Polonia, Portugal, Letonia, Bulgaria, Hungría, Francia, Alemania, Eslovenia y España, entre otros.

Junto al grupo de trabajo de sectores creativos y culturales dirigido por Murcia, en el marco de la Nueva Agenda Urbana Cultural Europea, se encuentran los siguientes grupos: Turismo cultural, Transformación y reconversión de espacios públicos, Resiliencia del patrimonio cultural y natural y Servicios culturales y cultura para ciudades inclusivas. Asimismo, existen dos grupos de trabajo transversales: Sostenibilidad financiera y financiación y Enfoques interdisciplinarios e integrados para la gobernanza.