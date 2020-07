El Ayuntamiento apuesta por el diseño murciano con la iniciativa ‘¡Los martes están de moda!’

Continúan programándose eventos para amenizar las tardes y noches de verano en Murcia. Ahora la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud ha organizado ‘¡Los martes están de moda!', una nueva plataforma que surge para visibilizar el trabajo de los jóvenes diseñadores murcianos

"Buscamos proporcionar una alternativa de ocio segura, que permita a los murcianos disfrutar del talento emergente que existe en nuestro municipio a la vez que sirva de plataforma para los jóvenes creadores que estarán apoyados por dos diseñadores ya consagrados en el panorama nacional", ha apuntado la concejala Rebeca Pérez

Así, los días 14 de julio y 4 de agosto, se podrán conocer las colecciones de seis diseñadores murcianos como son Pedro Lobo, Nerea Béjar, Funny Swing, Fernando Aliaga, Bonica in Love y Regalichi.

Además la noche estará amenizada con la música de ME Dj (Me & The reptiles) y Sra. Tarde Djs.

El auditorio de Murcia Parque se transformará en una inmensa pasarela que acogerá los nuevos diseños de cuatro talentos emergentes y dos diseñadores consagrados de la ciudad.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se seguirá un estricto protocolo, con el fin de cumplir con toda la normativa higiénico sanitaria. El espacio cuenta con un aforo de 200 personas y las entradas, que son gratuitas, ya se pueden descargar a través de la plataforma Compralaentrada.com, a través del enlace www.compralaentrada.com/event/los-martes-estan-de-moda-murcia-2020

La apertura de puertas será a las 20.30 horas y los desfiles comenzarán a las 21.30 horas.

El 14 de julio será Nerea Béjar la encargada de dar el pistoletazo de salida a la jornada. A esta joven murciana que ha puesto en marcha su firma recientemente, le seguirán los diseños de Ana Gabarrón y su firma Funny Swing, que ya cuenta con un amplio reconocimiento dentro del sector a nivel nacional y que promete sorprendernos con su nueva colección. El colofón final de la noche vendrá de la mano de Pedro Lobo y su Historia Nº 6, ganador de la primera edición del certamen Crea Murcia, y uno de los creadores más reconocidos y laureados de la Región. ME Dj será la encargada de convertir el espacio en toda una fiesta de la moda.

La jornada del martes 4 de agosto comenzará con la selección musical de Sra. Tarde Djs. La firma Regalichi será una de las protagonistas de la noche, una joven murciana que sorprendió durante la pasada edición del Crea Murcia. Posteriormente se podrá conocer la colección de Bonica in Love, prendas frescas y divertidas perfectas para la temporada estival. La noche cerrará cargada de elegancia y emoción, de la mano de uno de los diseñadores más imponentes de la Región como es Fernando Aliaga, que presenta en exclusiva su primera colección nupcial.