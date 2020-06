Rebeca Pérez, concejal de Movilidad Sostenible y Juventud

La concejal de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez, presentó hoy el Plan de Iniciativa y Desarrollo Juvenil del Ayuntamiento de Murcia (Plan INDI), un programa pionero que permitirá a jóvenes murcianos acceder a ayudas para obtener el permiso de conducir y certificados de idiomas.

"Nuestro objetivo es apoyar a los jóvenes para que desarrollen todo su potencial y conquisten su futuro, a través de la formación continua y la mejora de sus capacidades", destacó Rebeca Pérez, quien añadió que "estas dos certificaciones son las más demandadas por los jóvenes murcianos que, a través de este programa, podrán alcanzarlas en mayores condiciones de igualdad".

En muchos casos, tanto los idiomas como el permiso de conducir son requisitos imprescindibles para acceder al mercado de trabajo, por lo que este programa de ayudas tiene también un enfoque de inserción laboral, ya que "contribuye a mejorar la formación de nuestros jóvenes para encontrar un empleo".

El Ayuntamiento promueve así la concesión de ayudas económicas para sufragar parte de los gastos derivados de la obtención del cualquier tipo de permiso de conducir y de la obtención del certificado de idiomas.

Carné de conducir

Los solicitantes tendrán que estar empadronados en el municipio de Murcia, y haber sido declarados como Aptos por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021.

Esta convocatoria subvenciona la obtención de los siguientes permisos de conducir: AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, y D+E.

El importe máximo de las ayudas será de 50.000 euros, que se concretarán en aportaciones de 125 euros cada una hasta un máximo de 400 beneficiarios.

Certificado de idiomas

En cuanto a los certificados de idiomas, esta convocatoria sufraga parte de los gastos derivados de la obtención de la acreditación oficial y adquisición de nivel de competencia lingüística B1 y B2 en los idiomas inglés, francés y alemán, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.

El importe máximo de las ayudas será de 30.000 euros, que se concretarán en aportaciones de 60 euros cada una hasta un máximo de 500 beneficiarios.