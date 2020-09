Yeray González: "Quiero devolver la confianza que han depositado en mi Adrián y Julio Algar"

El Real Murcia ha presentado al futbolista tinerfeño Yeray González como nueva incorporación grana para la campaña 2020/2021.

En la presentación del nuevo jugador grana estuvieron presentes el consejero Francisco Miró y el director deportivo Julio Algar. El consejero grana fue el primero en darle la bienvenida <<es la incorporación sorpresa, un jugador contrastado y que debe aportar calidad y experiencia al centro del campo. Desearle toda la suerte del mundo, que también será la nuestra>>.

Tras él, fue Julio Algar quien lo presentó como <<un jugador sobradamente conocido en la categoría, que puede aportar experiencia y tranquilidad>>. El director deportivo destacó que: <<en el momento que tuvimos la opción de que viniera al equipo no lo dudamos>>.

Por último, el futbolista isleño fue el encargado de contestar a las preguntas de los periodistas: <<Vengo aportar mi granito de arena. Tanto Julio, como Adrián, han mostrado mucho interés en que este aquí>>.

Yeray González confesó que espera << reencontrarme, sé el nivel que tengo y que puedo dar al Real Murcia y vengo para eso>>. Refiriéndose a su nuevo club, no tiene ninguna duda: << Sé donde vengo, sé el club que es y también donde debería estar, y sé la fuerza que tiene, sobre todo por su afición>>

Cuando ha sido preguntado por nuevo entrenador no ha dudado en decir que: << es un mister muy efusivo, muy directo y me dice las cosas como las siente al momento. Me ha pedido que vuelva a jugar como antes, que siga teniendo mis arrancadas para arriba>>.