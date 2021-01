El Yeclano Deportivo quiere dejar "helado" al Valencia

El Yeclano Deportivo, equipo que es colista del grupo 4B de Segunda División B, buscará la sorpresa en la Copa del Rey ante el Valencia Club de Fútbol y lo hará con casi un millar de espectadores en las gradas de La Constitución en una fría tarde en la que se espera que nieve en esa localidad murciana. El cuadro de Sandroni quiere hacer historia en la competición dejando fuera a un histórico del fútbol español y emular a lo sucedido en la jornada del miércoles cuando el Atlético de Madrid, actual líder de la categoría, se ha ha visto apeado por el Cornellá.

Los de Alejandro Sandroni, que en la Liga todavía no conocen lo que es ganar y llevan tres puntos sumados en ocho encuentros disputados -su bagaje es de tres empates y cinco derrotas con cuatro goles marcados y 13 encajados-, tendrán el apoyo de 950 aficionados que finalmente serán los que puedan acceder a un estadio con capacidad para casi 4.000 y es que las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus hacen que apenas puedan estar en el campo el 25% de los que cabrían, aunque en principio se anunció que podrían ser cerca de 1.500.

El encuentro, en todo caso, será una fiesta para la parroquia local pues es un club histórico de Primera el que visitará Yecla y antes del encuentro se creará un mosaico con cartulinas que serán colocadas en los asientos del recinto deportivo.

Previsiblemente el técnico argentino apostará por un once parecido al que viene presentando en la Liga y en el que seguramente no aparecerá el centrocampista Álex Zambrano, fichado este martes y que llega procede de la Liga de Islandia para cubrir el hueco dejado por Carlos Selfa.

El Valencia afronta esta cita con la sensación de ser el favorito por un incuestionable mayor potencial, pero también de haber sufrido lo indecible en la anterior eliminatoria en el campo del Terrassa, que al igual que el equipo murciano milita en Tercera División, y de estar enfangado en la zona de descenso en la Liga tras dos meses sin ganar.

De hecho, el equipo valenciano llega tras haber firmado un empate el pasado lunes ante el Cádiz que, si bien le sacó formalmente de las tres últimas posiciones, confirmó el mal momento de un equipo que no arranca pese a la innegable voluntad de sus jugadores.

La acumulación de ocho partidos seguidos sin conocer la victoria en la Liga ha empezado a generar dudas acerca de la continuidad de Javu Gracia en el puesto, aunque dado que ese tipo de decisiones las vuelve a tomar ahora de manera directa el máximo accionista, Peter Lim, los criterios vuelven a ser una incógnita.

La mala experiencia en Terrassa, donde perdía por 2-0 en el minuto 80 y en el que forzó la prórroga en el minuto 92 podría llevar a Gracia a reducir las muchas rotaciones que introdujo ese día más allá de que lo prioritario sea salir del pozo en la Liga y el domingo tenga que visitar al Valladolid en un duelo directo.

El guardameta Cristian Rivero, que hizo paradas de mérito en aquel encuentro, estaría en la portería en lugar de Jaume, pero dado el poco nivel de confianza que tiene ahora mismo la plantilla no se prevé el técnico apure el máximo de cuatro jugadores que no sean de la primera plantilla en el once titular.

En cualquier caso, serán baja para este choque por lesión Jasper Cillessen, Gabriel Paulista y el delantero Kevin Gameiro, que se tuvo que retirar del choque ante el Cádiz al poco de comenzar.

Regresarán tras sus sanciones Jason y Guedes, que al estar más descansados podrían entrar en el once y se mantiene la incógnita de Uros Racic, que lleva días tratando de superar un episodio de mareos y vértigos.