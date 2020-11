La yeclana Eva Navarro vuelve a la selección absoluta

La jugadora yeclana del Levante UD, Eva Navarro, ha sido llamada nuevamente con la selección española femenina absoluta de fútbol.

Jorge Vilda ha incluido en su lista a la futbolista murciana de cara a los dos partidos de clasificación que disputará el combinado nacional los días 27 de noviembre y 1 de diciembre ante Moldavia y Polonia.

Las jugadoras citadas se concentrarán en Madrid, el lunes 23 de noviembre a las 12.00 horas.

El partido internacional de fútbol femenino España/Moldavia, se disputará el viernes 27 de noviembre, a las 21.00 horas, en la Ciudad del fútbol de las Rozas.

El partido internacional de fútbol femenino España / Polonia se disputará el 1 de diciembre, a las 21.00 horas, en la Ciudad del fútbol de las Rozas.

El seleccionador, Jorge Vilda, ha destacado que "Van a ser dos partidos que tienen la similitud de que nos defenderán en bloque bajo. Las jugadoras están acostumbradas a estos sistemas". También ha añadido que "Tenemos que vivir el día a día. Todas las jugadoras que teníamos en mente convocar no están en cuarentena y de momento no tienen nada". "Tenemos que ser positivos. Han salido buenas noticias y creo que eso no ha animado un poco a todos".