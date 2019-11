Visto para sentencia el juicio por la ampliación de capital

El Real Murcia ha vuelto a vivir este martes, 5 de noviembre, un nuevo capítulo en su historia judicial ya que el Juzgado de lo Mercantil de Murcia ha sido el lugar en el que se ha celebrado el juicio por la demanda presentada en su día por el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, como dueño de la empresa Iconos Nacionales, por la que se impugnaba la ampliación de capital propuesta por el Consejo de Administración que presidía el empresario alicantino Víctor Gálvez. Esta ampliación, de 1,3 millones de euros, reducía el valor de las acciones que García de la Vega decía tener, se reducía notablemente.

En la vista ha declarado el consejero delegado de la entidad grana, Francisco Miró, junto al ex-consejero Stefan Settels y el que fuera presidente hasta el mes de noviembre del pasado año, Víctor Gálvez. El alicantino ha defendido que el proceso fue legal por la necesidad de evitar la disolución de la sociedad. El abogado de De la Vega, Agustín Amorós, puso en duda el límite de 12200 Euros en acciones para los que en ese momento fueran accionistas.

Francisco Miró intervino para indicar que «el Real Murcia no podía seguir compitiendo si no se producía esta ampliación de capital». Por su parte Gálvez manifestó ante la jueza que «O procedíamos a la disolución del club o íbamos a la ampliación del capital». El empresario alicantino mantuvo que «De la Vega podía haber comprado acciones a través de su socio de Inmopolt, quien me dijo que iba a invertir 700.000 euros en acciones para traspasarlas a Mauricio que le iba a nombrar presidente». Gálvez confirmó que «siempre tuve un poder de Corporación Empresarial Augusta, empresa de Raúl Moro, en cada asamblea».

El abogado del empresario mexicano fundamentó en el laudo del Consejo Superior de Deportes de 31 de julio de 2018 donde se le reconocía como poseedor de las acciones que le traspasó Raúl Moro.

El abogado del Real Murcia, Antonio Rubio, afirmó a la conclusión de la vista que «ha quedado demostrado que De la Vega no pagó nada por las acciones además de no invertir ni un euro en la entidad».

La representación del club grana se mostraba al final muy optimista confiando que a la hora de emitir la sentencia la Jueza va a dar la razón a la entidad.

Se da la circunstancia que en el poder que García de la Vega otorgó al procurador Manuel Sevilla para acceder a la junta de accionistas del pasado fin de semana figuraba que aprobaba las cuentas de la temporada 2017/2018 y 2018/2019, en estas últimas iba incluida la ampliación de capital que en su día impugnó el empresario mexicano. Finalmente De la Vega no pudo estar en la junta por no estar inscrita en el libro de acciones Iconos Nacionales.