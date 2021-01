Verza: “Me hace especial ilusión vestir esta camiseta, porque he ido desde pequeño a La Condomina”

El Real Murcia ha presentado a José Antonio García Rabasco, “Verza”, un centrocampista con mucha experiencia y veteranía, que viene libre tras rescindir con el FC Cartagena este mes.

En su presentación ha empezado aclarando que él es el natural de Orihuela, siendo su familia por parte de padre de Beniel y que desde pequeño ha sido del “Real Murcia” llegando a ver al club grana en La Condomina como abonado.

Por las posibles ofertas que ha tenido, el mediocentro ha admitido que tuvo ofertas superiores pero que siempre “su prioridad fue el Real Murcia” y que “la lesión de Yeray González” propició su fichaje por el conjunto murciano.

El oriolano cree que puede darle al equipo un “buen manejo de balón” en momentos difíciles y un “gran golpeo a balón parado” en el campo.

Otro aspecto que ha destacado Verza, es que su llegada al Enrique Roca es “un reto”, ya que siempre ha sido un profesional en todos los clubes que ha jugado, pero con los pimentoneros “le hace especial ilusión” y esto se debe a que “desde pequeño iba a La Condomina”, vistiendo su padre la elástica grana y ya quitarse “la espinita” de no poder jugar hasta ahora.

Audio

El nuevo fichaje grana ha declarado “la ilusión” de estar en el club murciano y la gran acogida que ha tenido por parte de sus nuevos compañeros en el vestuario.

Por último, Verza a pesar de rescindir hace dos semanas con el FC Cartagena ha comentado que no ha dejado de entrenar y que se encuentra disponible para salir de la partida si lo necesitara Adrián Hernández este domingo a las 11:30 en la Ciudad Deportiva Jesús Navas.

También ha hablado el director deportivo Julio Algar, quién ha confesado que Verza amplia un año de contrato si el Real Murcia sube a la 1ª RFEF y otro si sube a Segunda División.

Julio Algar ha admitido que “el mercado está muy complicado”, un mercado que, a él, no le ha llegado ninguna oferta por Abenza, pero sí por Toril, aunque la intención es que no se vaya ningún jugador de los planes de Adrián, no ha negado totalmente que algún futbolista habitual en el once salga de la plantilla.

Sobre la posibilidad del fichaje del jugador del UE Cornella, Pitu, por las granas, lo ha descartado el secretario técnico, ya que Julio Algar ha confesado que tiene atado a un extremo derecha sub-23 que se podría hacer oficial en las próximas horas.