Valverde y Rojas ganan la general por equipos del Tour con Movistar Team

La 107ª edición del Tour de Francia, la que tanto peleó por llevar a cabo todo el mundo del ciclismo tras lo más duro de la pandemia, llegó este domingo a París con la victoria final del joven esloveno Tadej Pogacar (UAD), que doblegó ayer sábado al hasta entonces líder Primoz Roglic (TJV) con una contrarreloj para el recuerdo en La Planche des Belles Filles.

Movistar Team alcanzó un año más, en su 38ª aparición en la carrera, la avenida más famosa del deporte del pedal con la satisfacción de cumplir los objetivos inicialmente marcados, habiendo dado sentido a su gran apuesta de renovación iniciada en este 2020. Enric Mas respondió de manera notable al reto de liderar al conjunto patrocinado por Telefónica y logró el 5º puesto de la general final con una enorme progresión durante el Tour, situándose en un top-ten que rozó Alejandro Valverde, 12º en su decimotercera participación en la ‘Grande Boucle’.

El conjunto de Eusebio Unzué logró, además, subirse por tercer año consecutivo al podio final de París como vencedores de la clasificación por escuadras, séptimo triunfo (récord absoluto) en una competición que premia el enorme esfuerzo y trabajo en equipo de los Oliveira, Rojas, Cataldo, Erviti, Soler (21º) o un Carlos Verona (19º) erigido en una de las revelaciones del Tour y ejemplo perfecto del salto de nivel ofrecido por los azules en estas tres semanas.

Eusebio Unzué

Posiblemente no llegamos tan bien preparados como otros equipos a ese reinicio de temporada, ya que entendíamos que era en Burgos y Dauphiné donde debíamos adquirir ese punto de forma para los dos grandes objetivos del equipo en esta ‘nueva temporada’, que eran el Tour y La Vuelta. No hay duda de que allí no estuvimos en la línea esperada, pero las particularidades de este año tan raro hicieron que así fuese.

En el Tour sí hemos estado donde esperábamos. Veníamos con el objetivo de consolidar nuestro relevo generacional, tanto con Marc como con Enric; ver cómo se desenvolvían en el Tour con libertad y liderazgo. El resultado es realmente satisfactorio: al margen de esa victoria por equipos, hemos asistido a la confirmación de Enric como un hombre para esta carrera, con un Tour muy regular, de menos a más, acabando muy bien con una grandísima contrarreloj, que nos hace ver el futuro inmediato y el medio plazo con una cierta tranquilidad.

Con Marc es cierto que el hecho de haberle cambiado el programa previsto, viendo cómo se ponía la situación y la dificultad que parecía haber para disputar el Giro de Italia -que afortunadamente parece que no va a haber problema-, pudo afectarle y no encontrar esa regularidad, pero nos ha dejado 4-5 días realmente buenos y nos da, desde luego, motivos para seguir confiando en la calidad que tiene.

Valverde y Luis León irán al Mundial

Pascual Momparler, seleccionador nacional de ciclismo en carretera élite, ha dado a conocer hoy la lista definitiva de ciclistas que defenderán el maillot de la Selección Española élite masculina en el Mundial de Imola – Emilia-Romagna.

El equipo nacional estará compuesto por los siguientes ocho ciclistas: Alejandro Valverde (Movistar Team), Enric Mas (Movistar Team), Marc Soler (Movistar Team), Mikel Landa (Bahrein-Mclaren), Pello Bilbao (Bahrein-Mclaren), Luis León Sánchez (Astana), David de la Cruz (UAE Team Emirates) y Jesús Herrada (Cofidis). La prueba en línea, que constará 259,2 km. con casi 5.000 metros de desnivel acumulado, se disputará el domingo 27.

La presencia española en la contrarreloj correrá a cargo del actual campeón de España de la disciplina, Pello Bilbao (Bahrein-Mclaren), que se enfrentará el viernes 25 a un recorrido eminentemente llano de un total de 32 kilómetros.

"Llevamos la selección de corredores que creo que llega mejor mentalmente a un Mundial que será muy duro. Para los ciclistas será complicado enlazar la concentración previa al Tour con el propio Tour y este Mundial, pero todos llegan mentalizados y con un gran sabor de boca después de las tres semanas por Francia", ha señalado Pascual Momparler. El seleccionador destaca del mismo modo que viajan al Mundial con la máxima ambición e ilusión: "Contaremos con Alejandro Valverde, campeón en 2018, además de una serie de ciclistas que como todos hemos podido comprobar han acabado francamente bien el Tour de Francia, así que acudimos a Italia con la mayor de las ambiciones".