Valverde se coloca segundo tras la exhibición de Rogliz en la contra reloj

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) ha ganado este martes la décima etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj individual entre Jurançon y Pau sobre 36,2 kilómetros, cumpliendo los pronósticos y volando en suelo francés para tomar el liderato de la Vuelta, con unas diferencias claras que tendrá que defender en las etapas de montaña.

Nairo Quintana (Movistar Team) no hizo una buena contrarreloj y más allá de perder el maillot rojo que vestía hasta la meta en Pau, algo que entraba en todas las quinielas, se quedó muy lejos de sus rivales y baja a la cuarta posición en la general por detrás de 'Superman López', Alejandro Valverde y el esloveno, nuevo líder.

El colombiano se dejó 3:06 minutos respecto a Roglic en la etapa, mientras que su compatriota Miguel Ángel López (Astana) entró con el decimocuarto mejor tiempo en meta a 2 minutos de un Roglic que le sobrepasó poco antes de cruzar la línea. Alejandro Valverde (Movistar) fue decimotercero, a 1:38 de Roglic, con Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) undécimo a 1:29.

La Vuelta regresará mañana miércoles a suelo español con una sinuosa 11ª jornada de 180 km entre Saint-Palais y Urdax, superando en la parte final Ispéguy (2ª), Otxondo (3ª) y un pequeño repecho a menos de una decena de kilómetros del final. Terreno para las fugas antes de dos duros días de montaña en Bilbao (jueves) y Los Machucos (viernes).

Alejandro Valverde: "Me he encontrado bien"

Alejandro Valverde: “¿1’38” con Roglic? Mira, no está mal. Dentro de lo lógico. Era el máximo favorito para esta crono. Me he encontrado bien, en la parte final un poco más vacío, pero era una crono muy larga. Creo que hemos salvado decentemente la crono. Ayer estuve analizando lo que queda de Vuelta y es increíble, durísima. Estamos ‘en tiempo’, estamos bien y todo puede pasar. Además de Roglic -que ya ha demostrado cómo va para arriba- y López, Pogacar también va a ser otro rival duro, y si no fuese por su caída en la crono por equipos, estaría aún más cerca de nosotros. Vamos día a día, queda aún mucho. Mañana será otro día para tener mucha atención. Queda muchísima Vuelta, y un minuto arriba o abajo con Nairo no cambia en nada nuestro planteamiento. En el equipo estamos ya cansados de ese supuesto debate sobre el liderazgo: ambos venimos para hacerlo lo mejor posible para Movistar, sea uno u otro”.