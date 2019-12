Unai Albizua: "Cuando me llamó Reverte no dude en volver"

El defensa Unai Albizua ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa de La Condomina de la mano de Disprol Química, que a partir de hoy se convierte en nuevo patrocinador del UCAM Murcia para esta temporada 2019/20.

Nuestro director deportivo, Pedro Reverte, ha afirmado ante los medios de comunicación que “Albizua fue un jugador importante cuando estuvo aquí en 2ª División A. Estuvimos hablando con él cuando se lesionó Carlos López de larga duración y al final pudimos llegar a un acuerdo para que volviera a vestir esta camiseta. Conoce la casa y es un futbolista que se adapta perfectamente a lo que estábamos buscando”.

Tras las declaraciones de Reverte, el reciente fichaje universitario ha atendido a las preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa de La Condomina. El defensa ha afirmado que “no me lo pensé para venir aquí. Estaba viviendo en Alicante y se daban todas las combinaciones para que pudiera regresar a este club. Conozco la casa y la decisión fue rápida entre ambas partes”.

“Todo está prácticamente igual. Además, me he encontrado con compañeros que ya conocía, así que la adaptación está siendo rápida. El míster quiere que poco a poco vaya cogiendo minutos”, añadió.

Unai Albizua afronta su segunda etapa con el UCAM Murcia. El central jugó 41 partidos (liga y Copa) en su primer año con el conjunto universitario en la 2016/17. “Soy prácticamente el mismo, aunque ahora tengo más de experiencia”, explicó.

El pasado fin de semana entró en la convocatoria para el partido frente al Talavera de la Reina en La Condomina, pero no tuvo la oportunidad de poder saltar al césped. “Físicamente me encuentro bien, lo único que me falta es competir. Por lo demás estoy perfectamente porque estaba entrenando con el Orihuela e hice pretemporada con el Ibiza en verano. Solo me falta coger ritmo de competición para poder dar mi mejor nivel versión”, finalizó.