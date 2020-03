La UEFA aplaza la Final Four que debía jugar ElPozo Murcia Costa Cálida

La Final Four de la UEFA Champions League que tenía prevista disputar ElPozo Murcia Costa Cálida FS en Minsk (Bielorrusia) del 24 al 26 de Abril queda suspendida y aplazada tras el anuncio hoy de la UEFA.

El Director General del Club, Fran Serrejón, ha recibido la comunicación de UEFA de "la suspensión de la celebración de la Final Four del 24 al 26 de abril en Minsk". "Por lo momento están buscando nueva fecha y si estaría disponible el pabellón de Minsk. Si no lo estuviera buscarían otra sede y tratar de celebrar la Final Four en cuanto se pudiera", indica Serrejón. Asimismo, señala que "estamos a la espera de cómo evoluciona el Coronavirus en los distintos países involucrados en este campeonato. A la vez que luego habría que cuadrar las fechas con el calendario de la Liga en caso de que se restablezca.

"Esto nos trastoca todos los planes en un futuro inmediato pero debemos ser conscientes que la salud es lo primero y debemos ser responsables. Estamos a la espera de nuevas noticias deseando que se dispute pronto la competición", afirma el Director General de ElPozo Murcia Costa Cálida.