Setenta y dos horas después de la derrota de Burgos volvía UCAM Murcia CB a la pista para olvidar lo ocurrido en tierras burgalesas, con polémica arbitral y no saber administra la ventaja, que dejaba a los de Sito Alonso muy tocados para el envite de este domingo. El técnico universitario recuperaba a Peter Jok y pudo contar con Jordan Davis, quien no estaba en condiciones de jugar era DJ Strawberry.

Una vez más el cuadro universitario no entró bien en el partido encajando un parcial de 8-0 y anotando sólo dos puntos en los primeros cinco minutos del cuarto inicial. UCAM no encontraba como atacar la rocasa defensa local mientras que los bibaínos llegaban muy cómodos al aro visitante. En este arranque Murcia se colocó muy pronto con cuatro faltas mientras que la primera de Bilbao no llegaría hasta el minuto 6. Sito Alonso no conseguía encontrar el quinteto ideal, los minutos transcurrían y el conjunto murciano veía el aro muy pequeño. A falta de pocos segundos para la conclusión de este primer cuarto perdían por 17-6 pero surgió la figura de Di Leo para anotar un triple que devolvía la confianza a su equipo para el segundo cuarto.

En esta ocasión UCAM si supo sobreponerse a su mal comienzo y poco a poco fue reduciendo distancias hasta colocarse por delante en el marcador. En este segundo parcial seguía sin aparecer la figura de Frankamp y jugadores como Cate, muy rocoso ante un pletórico Balvin, y Jordan Davis mantenían a los murcianos en el partido. En los últimos momentos de este cuarto UCAM llegó a colocarse por delante en el marcador con un 27-30 para encajar un parcial, con triple incluido sobre la bocina de Kulboka, que ponía el 32-30 con el que se llegaba al descanso. Las caras de los murcianos, una vez más vistiendo de amarillo, eran muy distintas y el equipo confiaba en lo que estaba haciendo en Miribilla.

El tercer cuarto arrancaba con una canasta local para colocar el 34-30. En este instante surgió la figura de Conner Frankamp, anotando canastas de todos los colores y en todas las posiciones para poner a su equipo por delante tras un parcial de 3-16. En poco más de cinco minutos el base americano anotó 14 puntos y además realizó un gran trabajo en defensa. Este tercer parcial del partido marcó lo que fue el desarrollo final del encuentro. Desde entonces los universitarios controlaron por completo el juego y los "hombres de negro" no encontraban el camino para dar la vuelta al marcador. En la recta final UCAM supo administrar la ventaja paa hacerse con la quinta victoria de la temporada y cortar la racha de dos derrotas consecutivas, frente a Herbalife Gran Canaria y San Pablo Burgos.

El próximo sábado llegará al Palacio de los Deportes un renacido URBAS Fuenlabrada que de la mano del ex-técnico universitario, Javier Juárez, ha encontrado el camino del triunfo.

Ficha técnica

63 - RETAbet Bilbao Basket (17+15+12+19): Rousselle (11), Serron (4), Zyskowski (13), Kulboka (8) y Balvin (8) -cinco inicial-; Hakanson (3), Jaylon Brown (5), Alex Reyes, Moses (3) y Huskic (8).

73 - UCAM Murcia (9+21+19+24): Frankamp (23), Jordan Davis (10), Sadiel Rojas (7), DiLeo (6) y Lima (6) -cinco inicial-; Bellas (2), Townes (6), Jok, Cate (12) y Radovic (1).

Parciales: 17-9, 32-30 (descanso); 44-49 y 63-73 (final).