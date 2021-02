UCAM Murcia CF repite la historia frente al Betis Deportivo (1-1)

La herida del UCAM Murcia CF se hace cada vez más profunda y la caída del conjunto universitario parece no tener fin. Los de José María Salmerón, que suman cinco semanas sin ganar y durante la segunda vuelta de la competición no han sido capaces de sumar tres puntos de una tacada, no logran un triunfo desde el 10 de enero, cuando superaron al Recreativo Granada en BeSoccer La Condomina. Desde entonces sólo han sumado tres puntos de los quince puestos en juego, dos derrotas y tres empates. A pesar de este pobre bagaje de puntos siguen enganchados al segundo puesto de la clasifiación. El trabajo del técnico almeriense comienza a ser cuestionados y al final del partido ha manfiestado seguir confiando en una plantilla que ha llegado a estar durante la primera ronda de la competición en la parte más alta de la clasificación. Hasta la fecha los refuerzos no han servido para dar otro aire a un equipo que, poco a poco, va mejorando en su juego aunque sin encontrar reflejo en el juego.

Recibía, en la matinal del domingo, el UCAM la visita del filial del Betis, un equipo que llegaba hasta La Condominacon una racha de tres victorias consecutivas y que todavía tiene un partido pendiente que disputará el próximo fin de semana ante el Yeclano Deportivo en la ciudad Deportiva Luis del Sol.

El UCAM ha entrado bien al partido, dominando en juego y presionando a un rival que prácticamente no conseguía salir de su línea de defensiva. Con el paso de los minutos el dominio de los universitarios iba creciendo para poner cerco a la portería de Dani Rebollo. Las jugadas a balón parado suponían siempre una opción de gol para los locales. Este trabajo de los de Salmerón obtuvo premio en el minuto 25 en una acción en la que el central Josete Malagón puso por delante a su equipo, haciendo justicia a lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego. Minutos después Alberto Fernández, el mejor de los locales, no pudo aprovechar un error del portero verdiblanco para hacer el segundo gol.

El gol de Malagón supuso un revulsivo para los visitantes que comenzaron a tomar el control del juego buscando el empate. A pesar el dominio apenas inquietaron a Biel Ribas hasta llegar al descanso con el prometedor 1-0.

A la vuelta de los vestuarios Betis Deportivo dio un paso adelante buscando el empate al que se fue haciendo acreedor con el paso de los minutos. Poco a poco el control del partido por parte de los verdiblancos fue creciendo y fruto de ello llegó el gol del empate en una acción en la que Raúl García sorprendió a Biel Ribas. Tras encajar el gol y viendo que la situación comenzaba a ser peligrosa los universitarios intentaron tomar el mando del partido aunque sin descuidar su portería. En la recta final se produjo la lesión de Jordi Sánchez. Salmerón intentó, con los cambios, dar otro giro al juego pero apenas pusieron en peligro al guardameta visitante. La acción más peligrosa llegó en un lanzamiento de falta de Aketxe al que Rebollo respondió con una buena intervención. El partido se fue apagando hasta llegar al final con el resultado de un empate que no no deja satisfechos a los murcianos ya que hace más profunda la crisis del equipo.