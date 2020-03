José Miguel Garrido, director de márketing, de UCAM Murcia CB, junto a Alejandro Gómez, director general de la entidad, han comparecido este miércoles para explicar las acciones que el club ha preparado para compensar a aficionados y abonados ante la situación que obliga a jugar los dos próximos partidos en el Palacio de los Deportes a puerta cerrada. Garrido ha exlicado que :

"Siguiendo las normas establecidas por el Ministerio de Salud en consenso con el CSD y acatadas por la ACB y, por consiguiente, por el UCAM Murcia, los dos próximos partidos disputados en el Palacio de los Deportes serán a puerta cerrada.

Una medida que, evidentemente, deja muchos damnificados. En primer lugar los aficionados y abonados, que no podrán seguir a su equipo; el equipo, que no podrá estar apoyado y respaldado por sus aficionados para disputar partidos tan importantes; el club, que pierde un importante importe económico; los medios de comunicación, que no podrán desarrollar su trabajo en buenas condiciones, etc. Sin embargo, son medidas de causa mayor que están desarrolladas por comités de expertos y que hay que acatar con responsabilidad. “Respetamos las directrices que se nos están marcando y vamos a intentar poner todo de nuestra parte para que todo esto pase lo antes posible”, comenta José Miguel Garrido, Director Comercial y de Marketing, que añade que “en sensibilidad con nuestros aficionados y abonados, que son los grandes damnificados, vamos a adoptar las siguientes medidas”:

Todos los aficionados que compraron entrada para los encuentros UCAM Murcia – Movistar Estudiantes y UCAM Murcia – Iberostar Tenerife, recibirán el importe íntegro que desembolsaron.

Medidas exclusivas para abonados

Se realizarán dos días del abonado, en el que podrán adquirir una entrada por carnet, de aquí a final de temporada.

Se aplicará un descuento especial en las entradas de partidos concretos que tienen lugar en el Palacio en las próximas fechas.

50% en el Merchandising y ropa oficial del club.

Se realizarán sorteos exclusivos para abonados en los que colaborarán los patrocinadores."

Sakota y el club llegan a un acuerdo para la rescisión del contrato

En la parcela deportiva el club ha informado que se ha llegado a un acuerdo con Dusan Sakota para la rescisión de su contrato. El futuro Kevin Tumba sigue en el aire aunque el jugador belga ha tenido dos ofertas del baloncesto italiano pero no ha sido posible su marcha por la paralización de la competición en Italia.