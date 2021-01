UCAM Murcia CB se queda sin fuerzas ante San Pablo Burgos (75-81)

Desde el pasado 27 de diciembre de 2020 UCAM Murcia CB no jugaba un partido, desde aquel triunfo ante Obradoiro el equipo universitario ha surfrido un frenazo en su progresión ascendente que le tenía luchando por entrar la Copa del Rey. En este tiempo el COVID ha entrado de lleno en el vestuario de los murcianos. Días después de aquel encuentro se conocía que varios jugadores del equipo gallego habían dado positivo después de jugar en el Palacio de los Deportes. Una vez realizados los test correspondientes dos jugadores de UCAM y un miembro del cuerpo también dieron positivo con lo que la plantilla tuvo que realizar una cuarentena en la que cada jugador entrenaba en su domicilio suspuendíéndose los entrenamientos colectivos. Dos semanas el plantel comenzó a entrenarse a las órdenes de Sito Alonso aunque los dos afectados no han trabajado hasta finales de esta misma semana.

En esta situación llegaba a Murcia uno de los equipos más en forma de la competición. UCAM afrontaba el compromiso con demasiadas dudas sobre como se iba a encontrar tras casi un mes sin competir y entrenando muy poco. De salida jugadores importantes como Lima, Frankamp o Sadiel Rojas se quedaban en el baquillo. Murcia no le perdió en ningún momento la cara al partido y le ha puesto las cosas muy complicadas al cuadro castellano leonés. La igualdad ha sido la tónica dominante en los 40 minutos de juego y sólo en la recta final las fuerzas han comenzado a fallarle a un equipo que no ha bajado en ningún momento los brazos y ha luchado por sumar una victoria. Las condiciones no eran las mejores y elementos básicos del equipo, caso del base Conner Frankamp mostraban excesivos síntomas de cansancio y sólo ha podido ayudar a su equipo durante poco más de 11 minutos. Lima si ha podido ayudar a sus compañeros aunque también se la ha visto muy mermado físicamente. Al final derrota pero dejando muestras de un equipo que pelea hasta el final y que ahora afronta un calendario muy complicado jugando otro partido importante el próximo martes frente a Manresa en el Palacio. A la conclusión Sito Alonso ha destacado que "estoy muy orgulloso de entrenar a un equipo como este que ha sabido superar los momentos difíciles que hemos pasado y se ha dejado todo en la pista para intentar ganar a un equipo muy complicado como Burgos. Toca seguir trabajando y recuperar fuerzas para el encuentro del martes".

Vítor Benite, ex del UCAM CB, fue el protagonista de los compases iniciales pues el brasileño anotó los ocho primeros puntos del San Pablo, incluyendo dos triples, en un arranque que ya mostró la igualdad que presidiría el choque (7-8).

Las alternativas se sucedieron sin que ni murcianos ni castellanos fueran capaces de abrir hueco en el marcador y el cuarto concluyó con el 18-20 en el electrónico del Palacio de los Deportes.

En el segundo cuarto Nemanja Radovic, con 11 puntos anotados en apenas cinco minutos en pista -al final acabó con 17-, impulsó a un UCAM CB que, con un 8-2 de parcial culminado con un triple de Conner Frankamp, obtenía su máxima ventaja hasta ese momento (33-30 para los de Sito Alonso).

Los dos últimos minutos previos al descanso fueron mejor aprovechados por el equipo dirigido por Joan Peñarroya y eso le permitió retirarse al vestuario arriba aunque por escaso margen en un partido en el que costaba anotar (35-37).

El conjunto universitario, apelando al orgullo y apurando sus energías, se mantenía muy vivo en un encuentro con los aros cerrados en su tercer cuarto con ocho puntos para cada equipo en casi siete minutos (43-45).

Un 3+1 de DJ Strawberry y una gran entrada a canasta de Tomás Bellas dieron un giro al encuentro con el 54-47, máxima ventaja local que finalmente se recortó en un punto con un tiro libre de Dejan Kravic para que se llegara al final del tercer periodo con un +6 para los murcianos (54-48).

Conforme pasaban los minutos el agotamiento hacía más mella en el UCAM CB, que apenas pudo contar con su jugador más resolutivo, un Frankamp que, tras pasar la covid, tan sólo estuvo en pista 11 minutos con ocho puntos anotados, y eso facilitó un parcial de 0-8 que devolvió la ventaja a los de Peñarroya (54-55).

Omar Cook, con dos triples y uno de ellos con tiro libre adicional convertido, tomó el mando y estuvo bien secundado por Thad McFadden, Kravic y especialmente Benite. Un triple de éste dejó el choque muy encarrilado para los burgaleses con el 68-75 a dos minutos y 27 segundos para la conclusión y, aunque los universitarios no se rindieron nunca, la victoria sería visitante.

De este modo, el San Pablo llega a 14 triunfos en 20 partidos disputados y el UCAM CB se queda en ocho victorias en 17 encuentros.