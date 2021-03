UCAM Murcia CF prepara la vuelta del público a las gradas ante el Yeclano

Pablo Rosique, director de deportes de la UCAM, se ha pasado este martes por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la vuelta del público a las gradas en el partido del próximo sábado frente al Yeclano Deportivo. El dirigente universtario ha señalado que "para nosotros era un hándicap importante no poder contar con nuestra afición. La vuelta a la normalidad es buena para todos". "Lo ideal sería que los aficionados y abonados retirarán las entradas con anterioridad para evitar posibles aglomeraciones el sábado". "La afición debe venir con tiempo y así evitaremos al máximo posibles aglomeraciones".

Sobre la polémica surgida en torno al horario del enfrentamiento ante los de Sandroni, que este miércoles juegan contra el Lorca Deportiva, en partido aplazado hace un par de semanas indica que "nosotros no queremos perjudicar a nadie. Nuestra relación con el Yeclano es muy buena. Por norma en la entidad evitamos que coincidan en hora los equipos de fútbol y baloncesto. Como el domingo, a las 12'30, el básket tiene partido frente al Real Madrid, tomamos la decisión de adelantar el partido de fútbol al sábado". Entre los críticos se señala que al Palacio de los deportes no puede asistir público y Rosique especifíca que "tenemos muchos abonados que son de los dos equipos y no podrían venir a La Condomina ya que verían el partido de baloncesto por televisión. Históricamente siempre ha sido así".

El derbi ante el conjunto azulgrana será ofrecido en directo por la televisión autonómica.

PROTOCOLO DE ASISTENCIA

El UCAM Murcia - Yeclano se disputará cumpliendo con todas las medidas de seguridad impuestas por el protocolo de prevención del COVID-19 impuesto por la Comunidad Autónoma y por la Federación Española de Fútbol, con el objetivo de evitar contagios.

De tal forma, se cumplirán las siguientes medidas:

-Todas las entradas son nominaticas. Todos los asistentes deberán prosentar el DNI junto a la entrada en los accesos al estadio.

- Está absolutamente prohibido acudir al estadio con cualquier síntoma de COVID-19.

- Se realizarán tomas de temperatura antes de acceder al estadio: no podrá entrar nadie que supere los 37,5ºC.

- Cada asistente deberá usar la butaca correspondiente a su entrada.

- Con motivo del protocolo de prevención de la COVID-19, es obligatorio que haya una butaca de separación entre cada dos asistentes.

- El uso de la mascarilla será obligatorio.

- Es obligatorio estar sentado en la butaca correspondiente durante todo el partido.

- No está permitido fumar, comer o ingerir bebidas (salvo agua).

- No habrá consigna ni servicio de guardarropa (absténganse de traer cascos u otros objetos contundentes como botellas de cristal o paraguas grandes).

- Las cantinas permanecerán cerradas.

- Eviten usar los aseos salvo en caso de urgencia. En caso de alta demanda, será el personal de seguridad el que establezca los turnos de acceso a los aseos.