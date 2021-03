UCAM Murcia CB, en la piel de los sanitarios

Un experimento social que ha dejado impactados a los jugadores del UCAM Murcia CB. Sadiel Rojas, Tomás Bellas y Nemanja Radovic se hicieron pasar por sanitarios durante unos minutos para conocer de primera mano cómo está siendo el trabajo en un hospital desde que el COVID-19 entró en nuestra sociedad.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) acogió en una de sus salas de simulación ubicada en la facultad de enfermería esta iniciativa. Gracias a la colaboración de MaskGreen, empresa de mascarillas y equipos de protección oficial ubicada en Molina de Segura, los jugadores universitarios pudieron meterse dentro de la piel de los sanitarios. Antes de comenzar la práctica hay que seguir al pie de la letra el protocolo de colocación de todos los complementos. EPI, mascarilla FFP2, mascarilla quirúrgica, dos juegos de guantes, calzas, pantalla… todo colocado según las instrucciones de Eshter Maraña, enfermera del hospital Reina Sofía, que sirvió de guía en todo momento a nuestros protagonistas.

Encima de la cama un “paciente maniquí” contagiado de COVID que no colabora y al que hay que realizarle un cambio de lencería y una pronación. Es fundamental el trabajo en equipo, la comunicación y aguantar el calor que producen los EPI. Pascual Piñera, Vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), supervisa que todo el proceso se realice de forma correcta y sin que el paciente sufra consecuencias. “Queríamos que transmitieran el agobio que puede vivir alguien que está tantas horas bajo un mono, y lo cierto es que lo han hecho muy bien”.

Las gotas de sudor que se derraman por la frente empañan una pantalla que dificulta en exceso la visión. La tensión va en aumento cuando toca girar el cuerpo a la posición que estaba inicialmente sin producirle ninguna lesión. “Gran trabajo chicos” grita Tomás Bellas al finalizar la práctica reflejando la satisfacción que produce el haberlo conseguido. Quizás más gratificante que un partido de la Liga Endesa. “Desde el primer momento entras en una pompa de calor muy incómoda”, comenta el base madrileño. Una sensación que han experimentado durante unos 30 o 40 minutos. Sin embargo, en los hospitales vemos como hay sanitarios que tienen que soportar este estrés durante un turno de 12 horas. “¿Doce horas?” pregunta Sadiel Rojas, “yo no puedo tanto tiempo. He estado una hora y ha sido demasiado. Gracias a todos los sanitarios del mundo, porque yo no podría estar doce horas, seguro que no”, dice entre risas.

La química entre los tres ha sido una de las claves para ejecutar las dos simulaciones a la perfección. “Creo que nos viene bien. Nos viene bien el trabajo en equipo. Creo que ahora vamos a ver esa conexión más en la pista”.

Por último, hay que quitarse todas las protecciones sin que las partes que han estado expuestas al virus, rocen la piel. Paso a

paso se cumple de nuevo el protocolo para desprenderse de un EPI agobiante. Por fin, después de sudar más que en un partido, los tres jugadores del UCAM Murcia pueden volver a su rutina con una visión más cercana de lo que padecen día tras día durante más de un año el colectivo de los sanitarios.