UCAM Murcia CB, impotente ante Baxi Manresa (93-103)

El COVID entró en el vestuario de UCAM Murcia para romper a un equipo que, hasta el pasado 27 de diciembre, caminaba con paso firme para completar una de las mejores campañas de su historia pero esa evolución se vio frenada en seco después del encuentro frente a Obradoiro que dejó varios contagiados en los murcianos y además le privó de pelear por entrar en la Copa del Rey. Los de Sito Alonso han vuelto a dejarse hasta la última gota de sudor sobre la pista del Palacio de los Deportes pero se han visto impotentes para superar a Baxi Manresa que le ha superado en todas las facetas del juego. Los de Pedro Martínez parecían ir en coche de carreras mientras que los locales, que arrancaron bien en el partido, parecían ir en bicicleta.

UCAM Murcia arrancó ante los manresanos con su quinteto habitual entrando Frankamp. Lima y Sadiel Rojas, que no fueron de la partida en el partido del pasado sábado ante San Pablo Burgos. Los locales comenzaron tomando ligeras ventajas en el marcador hasta llegar a un 8-4. En ese momento despertaron los visitantes realizando un parcial de 2-13 que dejaba muy tocados a los de Sito Alonso. El equipo no lograba hacer su mejor baloncesto mientras Manresa, de la mano de un inspiradísimo Dani Pérez, acompañado del un veterano como Rafa Martínez fueron tomando ventajas, la máxima llegó a ser de 16 puntos. UCAM no arrojó nunca la toalla pero, a pesar de la sensación de impotencia, a ráfagas, luchaba para mantenerse vivo en el partido. Las fuerzas de los universitarios estaban en la reserva y mantuvieron la lucha hasta el final, llegando incluso a acercarse a estar a cinco puntos, mediado el tercer cuarto. Cuando Manresa notaba el aliento en el cogote daba otro empujón en el marcador para abrir brecha,

Al final derrota por 10 puntos (93-103) ya que el equipo intentó evitar que la diferencia fuera mayor para tener opciones de recuperar el basket average dentro de un mes cuando rinda visita al Nou Congost.

El partido ha dejado como notas positivas la recuperación de Frankamp, al que se ha visto más entonado que el día de Burgos, y Lima. Por el contrario hay jugadores que parecen haber desaparecido y su aportación está siendo prácticamente nula, son los casos de Di Leo o Strawberry, jugadores que van a tener que dar un paso adelante para aportar algo al equipo.

Todo esto sucede con un calendario muy complicado en el que el próximo domingo rendirán visita al FC Barcelona en el Palau Blau Grana, el martes visitarán al Real Madrid en el wizink center para recibir antes del parón de Copa al Joventud en el Palacio.