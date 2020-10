UCAM Murcia CB se hace grande en el Palacio ante el FC Barcelona (77-73)

UCAM Murcia CB ha sumado su cuarta victoira de la temporada, la segunda ante un equipo de Euroliga, superando al FC Barcelona por 7-73 en un encuentro en el que los universistarios han estado por delante en el marcador desde el salto inicial. Dos triples consecutivos de Di Leo abrieron el camino de una victoria en la que ha destacado Jordan Davis con 27 puntos. Al final del partido el técnico lituano del cuadro azulgrana, Sarunas Jasikevicius, ha mostrado su mal perder indicando que "esperábamos que UCAM jugaría así de sucio". El técnico se ha olvidado que su equipo ha sido incapaz de estar ni una sola vez por delante en el marcador y sólo ha conseguido, en la recta final, igualar el partido a 73.

El cuadro de Sito Alonso ha jugado, junto con el de Baskonia, uno de los partidos más regulares de la temporada. Mostrando muy buen baloncesto además de realizar un gran trabajo defensivo durante muchas fases del juego. En el primer cuarto del juego los locales han llegado a tener, después de cinco puntos consecutivos de Sadiel Rojas, ha llegado a tener 21 puntos de diferencia (27-6), algo que también olvidó pronto un Jasikevicius que no encontró en ningún momento como parar a su rival además de no percatarse que en en los dos primeros cuartos los árbitros, muy mal durante todo el enfrentamiento, habían señalado 11 faltas personales con los locales por sólo tres de los azulgranas, en la recta final del segundo cuarto han compensado hasta igualar las faltas.

Al final la victoira, aunque le moleste a Jasikevicius, hizo justicia a lo sucedido sobre la pista del Palacio de los Deportes. Los universitarios, que no jugarán el próximo fin de semana se colocan con cuatro victorias y tres derrotas. Volverán a competir el próximo 4 de noviembre en Burgos recuperando el partido aplazado el pasado fin de semana.

Sito Alonso era consciente del nivel de intensidad que necesitaba su equipo para pelearle el partido al Barcelona y salía de inicio con su quinteto estrella esta temporada -Frankamp, Davis, Rojas, DiLeo y Lima-. Los murcianos arrancaban muy enchufados, con una gran fluidez en ataque y una defensa asfixiante que dificultaba la anotación blaugrana. Davis (11) y DiLeo (6) le conseguían encontrar las cosquillas a la defensa visitante, anotando de todos los colores y sumando 17 puntos casi consecutivos que obligaban a Sarunas Jasikevicius a parar el partido (17-6). El vendaval murciano arrasaba en los primeros ocho minutos con cualquier tipo de oposición que se le pusiera delante. Calathes y Mirotic buscaban soluciones, pero Sadiel Rojas (5) y Frankamp (5) no daban opción a los blaugranas y seguían ampliando la diferencia desde el 6.75 (29-10). Diez minutos de ensueño para los universitarios que cerraban el cuarto con 6 faltas por tan solo 1 del FC Barcelona (29-15).

El criterio arbitral empezaba desde el principio a mostrarse muy dispar, dificultando la defensa murciana y permitiendo todo tipo de contacto en la zona blaugrana. Los pupilos de Jasikevicius subían el nivel defensivo y encontraban en Nikola Mirotic (9) y el tiro libre (11 lanzamientos) a su mejor arma ofensiva. Sin embargo, los murcianos no le perdían la cara al partido y Davis y Jok se encargan de volver a aumentar la diferencia (39-28). Mientras, Augusto Lima se encargaba de echar el cerrojo en defensa a pesar de sus tres faltas personales y empezaba a desquiciar a los interiores visitantes. Davis seguía en estado de gracia y sus penetraciones forzaban varias faltas consecutivas que permitían al UCAM Murcia marcharse con una gran ventaja al descanso (43-31).

El equipo blaugrana salía del paso por vestuarios muy agresivo en defensa, con una presión y una intensidad que provocaba varias pérdidas en el equipo murciano que aprovechaban los visitantes para rebajar las diferencias (45-40). Sin embargo, cuando más apretaba el equipo de Jasikevicius aparecía la conexión Frankamp-Lima para volver a distanciar a los locales con dos alley oop seguidas (49-40). El encuentro entraba en un toma y daca constante, con Frankamp (10), Higgins (9) y Abrines (5) como protagonistas y del que salía victorioso el conjunto universitario. Mirotic (15) seguía sumando para el Barça, pero Cate y Radovic terminaban haciéndose con el control de la zona, colocaban el +12 en el marcador y ponían fin a un gran cuarto del UCAM Murcia (59-49).

El encuentro empezaba a calentarse a principios del último periodo, con dos faltas a Mirotic muy dudosas y una técnica a Jasikevicius. Los blaugranas, encabezados por un gran Cory Higgins (14), empezaban a encontrar canastas muy sencillas bajo los aros y aprovechaban el desacierto murciano desde el triple para rebajar la renta hasta el +7 (65-58). Los blaugranas, una vez más desde el tiro libre (15/21), seguían bajando la renta y la precipitación y las pérdidas se apoderaban del UCAM Murcia. Dos técnicas, una a Sito Alonso por protestar y otra a Kuric por flooping, volvían a frenar el ritmo del partido a poco más de tres minutos para el final (73-68). El UCAM Murcia empezaba a acariciar el triunfo, quedaban dos minutos y los blaugranas no encontraban la forma de anotar. Sin embargo, en el momento más caliente, cuando más pesaba el balón, aparecía la figura de Calathes para igualar el partido con un triple en la cara de Frankamp (73-73). No obstante, UCAM Murcia no había luchado todo el partido para terminar muriendo en la orilla. Una canasta tras rebote ofensivo de Davis (27) y dos tiros libres del americano cerraban una victoria muy valiosa para el UCAM Murcia (77-73). Cuarto triunfo de los universitarios en Liga Endesa ante uno de los favoritos al título. Jordan Davis, con 27 puntos, Radovic, con 9 puntos y 9 rebotes, y Sadiel Rojas, 7 puntos y 7 rebotes, los mejores en el cuadro murciano.

Ficha técnica:

77. UCAM Murcia CB (29+14+16+18): Frankamp (10), Davis (27), Rojas (7), DiLeo (9) y Lima (6) -cinco inicial-, Twones (-), Luz (-), Radovic (9), Jok (3), Cate (6) y Strawberry (-).

73. FC Barcelona (15+16+18+24): Hanga (3), Higgins (14), Abrines (7), Smits (2) y Davies (10) -cinco inicial-, Bolmaro (-), Heurtel (2), Oriola (4), Sergi Martínez (-), Kuric (4), Mirotic (19) y Calathes (8).

Audio El técnico universitario se muestra satisfecho por el juego realizado por su equipo indicando que "por momentos hemos jugado un gran baloncesto"

Tomás Bellas podría reforzar la plantilla

UCAM Murcia CB está muy cerca de cerrrar la incorpación del base Tomás Bellas, jugador que ha rescindido su contrato con Fuenlabrada. Los problemas físicos de Conner Frankamp y Rafa Luz provocan que el club haya puesto los ojos en este jugador para apuntalar esa posición en el equipo universitario. Fuentes del club aseguran a COPE Murcia que la operación está prácticamente cerrada.