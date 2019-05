UCAM Murcia CB entra en situación crítica tras la derrota ante GBC (61-74)

UCAM Murcia CB, después de las buenas sensaciones mostradas el pasado jueves ante el Real Madrid, se coloca en una situación límite tras la derrota ante Delteco GBC en el Palacio de los Deportes en un partido en el que los de Sito Alonso han ofrecido su peor versión de los últimos meses y caen a puestos de descenso, superado por un rival que le ha tenido durante todo el partido contra las cuerdas. La única nota positiva en el partido hay que buscarla en el triple final de Kloff, sobre la bocina, que ha servido para salvar el basket average. En San Sebastián UCAM ganó por 14 puntos y en la tarde de este domingo perdía por 13 de diferencia.

Esa última canasta del partido la celebró el público, que volvió a dar una gran lección durante los 40 minutos, como si de una victoria su hubiera tratado. A la conclusión del encuentro el técnico local reconoció que «el equipo no ha estado en ningún momento en el partido. Delteco estoy convencido que no va a estar en la lucha por el descenso. Los jugadores son conscientes de lo ocurrido y a partir de mañana hay que trabajar para remontar la situación, la gente piensa que estamos ‘muertos’ pero en el vestuario estamos convencidos que esto no va a ser así».

El conjunto universitario salía con un quinteto de pocos centímetros, pero mucha calidad ofensiva -Booker, Doyle, Rojas, Soko y Cate-. Gipuzkoa Basket salía más enchufado en los primeros compases de juego y obtenía las primeras ventajas del partido (5-10). Burjanadze (5) y Nevels (6) desarbolaban a la defensa murciana con varios triples consecutivos y solo Soko respondía al gran acierto desde el triple (4/4) del conjunto vasco. Las pérdidas de Booker y la falta de ideas en ataque obligaban al técnico local a meter en pista a Lecomte y Oleson. El base belga, con 7 puntos casi seguidos, se convertía en la principal baza ofensiva de los universitarios, que finalizaban el primer cuarto por debajo en el marcador (20-23).

Las rápidas transiciones de Delteco GBC y la falta de intensidad defensiva en el cuadro murciano permitían a los visitantes ir por delante en el luminoso. La vuelta de Booker y la entrada de Kloof parecían dotar al UCAM Murcia de mayor intensidad en el juego.

Sin embargo, el equipo visitante, liderado por un gran Beqa Burjanadze (8), obligaba a Sito Alonso a pedir tiempo muerto tras un parcial de 0-6 (22-31). Nevels continuaba excelso desde el perímetro y solo Kloof (5) y la intensidad bajo los aros de Hunt conseguían recortar distancias en los instantes finales de una primera parte muy mala para los intereses locales (34-40).

La gran defensa de Delteco GBC, dejando al conjunto universitario en tan solo 34 puntos al descanso, y la falta de puntos en el perímetro murciano complicaban el partido al UCAM Murcia. La vuelta de vestuarios complicaba la remontada aún más al equipo local, que veía como Gipuzkoa Basket le endosaba un parcial de 0-8 en tres minutos, colocando el -14 en el marcador. Oleson anotaba la primera canasta para el conjunto universitario a falta de 4:30 para terminar el tercer periodo, frenando así el parcial de 0-11 que permitía a Delteco alcanzar la máxima renta del partido (+17). El público, molesto con la falta de intensidad de los universitarios, apretaba a falta de dos minutos en busca de la reacción de sus jugadores. Sin embargo, un triple sobre la bocina de Dani Pérez terminaba de hundir al UCAM Murcia en un tercer periodo para el olvido (42-59).

La entrada al último cuarto era crucial para el devenir del encuentro. Abonados a las remontadas, los Tercios iniciaban los diez últimos minutos con un parcial de 5-0 (47-59).

Las pérdidas de balón (14) y un magnífico Nevels dificultaban la remontada murciana.

A falta de 5 minutos, un espectacular triple de Edu Durán en carrera colocaba el 54-63 en el marcador y levantaba a todo el Palacio de los Deportes. Sin embargo, Nevels volvía a aparecer para silenciar a todo el pabellón y colocar al conjunto vasco con 14 puntos de ventaja. Con el partido ganado a dos minutos para el final (-15), los de Sergio Valdeolmillos buscaban recuperar el average (+14 para UCAM Murcia). Finalmente, un triple sobre la bocina de Kloof retenía el average para el equipo universitario, que perdía un encuentro clave en busca de la salvación (61-74). Con la derrota, el UCAM Murcia cae a puestos de descenso a falta de 4 partidos. Kloof (10 puntos), Lecomte (12 puntos) y Hunt (7 puntos, 7 rebotes y 13 de valoración), los mejores del cuadro murciano.