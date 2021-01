UCAM Murcia CB desaparece en el segundo tiempo en el Palau ante el FC Barcelona

UCAM Murcia CB, tras superar el COVID, sigue en caída libre sumando este domingo en el Palau Blau Grana la tercera derrota consecutiva ante un FC Barcelona contra el que sólo pudo competir en los primeros 20 minutos. Al descanso los de Sito Alonso, con la baja de DiLeo y la del olvidado Rafa Luz, perdían por sólo un punto (37-36). El equipo había sido capaz de pelear de tú a tú a un rival que llegaba con pleno de victorias durante el mes de enero. Los universitarios parecían haber mejorado con respecto a los dos partidos anteriores.Todo fue un espejísmo ya que a la vuelta de los vesturios las fuerzas se le acabaron por completo a un equipo roto y con pocos argumentos para luchar ante un vendaval como los azulgranas. Un parcial de 55-27 en la segunda mitad dejó bien a las claras las diferencias existentes entre ambos conjuntos a estas alturas de la competición.

Un día más, en un partido en el que no estaban ocurriendo situaciones complicadas, el trío arbitral se encargó de dar la puntilla con una serie de decisiones, cuando menos extrañas. Una técnica,por floping, a Sadiel Rojas dejó bien claro cual era el camino, esa misma acción no tuvo el mismo castigo momentos después cuando fue un jugador del FC Barcelona quien incurría en el mismo tipo de falta. Estas decisiones no pueden valer como excusa para justificar el varapalo pero sí demuestran la diferencia de criterio arbitral que está perjudicando en demasiá a los murcianos en los últimos partidos.

UCAM Murcia se coloca ahora con 8 victorias y 11 de derrotas antes de visitar el próximo partido al Real Madrid en el Wizink Center. Mucho deberá trabajar Sito Alonso para dar la vuelta a la situación en los próximos días. En las próximas hora se espera que se pueda confirmar la llegada del norteamericao James Webb III para que pueda debutar en el enfrentamiento del domingo 7 de febrero ante el Joventud en el Palacio de los Deportes. Mucho ha cambiado la historia de este equipo desde que el pasado 27 de diciembre, después del partido frente a Obradoiro, el COVID entrara en el vestuario para romper a un equipo que caminaba con paso firme hacia metas altas en esta campaña.

El Barça no salió afinado (4-7, m.4), pero centró su defensa y a base de forzar pérdidas de su rival (9 en este cuarto) fue tomando el mando del juego y con acciones del joven Sergi Martínez cerraba el cuarto con un claro 20-11 tras un parcial de 9-2.

Quizás por querer decidir por la vía rápida, los azulgrana se precipitaron al comienzo del segundo (24-20, m.15) y Jasikevicius pidió tiempo para serenar el juego, pero las pérdidas de su equipo (8 en este cuarto) y el despertar de DJ Strawberry (9 puntos en este cuarto y de Conner Frankamp (7) provocaba que el UCAM se colocase por delante (32-34, m.19) y solo un triple final de Adam Hanga daba ventaja al Barça al descanso (37-36).

Tras el paso por el vestuario los de Jasikevicius salieron presionando en defensa para lograr un claro 8-0 y lograr la máxima ventaja hasta entonces (45-36, m.24), cuando volvía Calathes a pista y el equipo de Sito Alonso no lograba su primera canasta en juego casi cinco minutos de sequía (47-40, m.25).

La tercera falta de Augusto Lima le llevaba al banco (49-43, m.26) donde ya estaba, también con tres Nemanja Radovic, y esto dejaba campo libre para que Mirotic, Calathes y Kuric machacasen el aro rival (62-45, m 30) y cerrasen el cuarto con un parcial de 25-9 dejando el encuentro casi visto para sentencia.

Los azulgrana llegaban a los 20 puntos de diferencia (65-45, m.32) tras una técnica a Sadiel Rojas y Sito Alonso colocaba juntos a Frankcamp y Bellas de bases para intentar controlar el ritmo del juego. Con 68-45 (m.32) y tras un tiempo muerto volvían Lima y Radovic a pista en un último esfuerzo.

La ventaja catalana subía a 29 puntos (79-50, m.35) tras un triple de Bolmaro que, con un mate, lograba también la máxima ventaja del Barça en el partido (90-54, m.39).