UCAM Murcia CF camina con paso firme hacia la Segunda División

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol sigue imparable en este inicio de la segunda fase de la competición, por conseguir el ascenso a 2ª División, tras imponerse con autoridad (3-1) al San Fernando en el BeSoccer La Condomina. Los universitarios comenzaron perdiendo, pero antes del descanso Viti, de falta, y luego Xemi Fernández pusieron a los locales por delante en el luminoso. Posteriormente, Jannick certificaría la tercera victoria consecutiva de los hombres de José María Salmerón.

El encuentro no comenzó con buen pie para los intereses universitarios. El San Fernando consiguió adelantarse muy pronto en el marcador con un tanto de Dopi. Al UCAM Murcia le tocaba darle la vuelta al marcador y vaya si lo consiguió. Solo diez minuto tardó el conjunto de José María Salmerón en volver a poner las tablas en el marcador. El lateral Viti, de libre directo, puso un balón en toda la escuadra ante el que nada pudo hacer el meta rival.

Los universitarios, con el apoyo de la afición, sacaron su mejor versión y siguieron mordiendo en ataque en busca del gol. Así, en el minuto 30, Xemi Fernández hizo el 2-1. El catalán robó el esférico en campo rival, tumbó a su marca con un recorte dentro del área y no perdonó ante el meta Perales parar firmar un auténtico golazo.

En los últimos minutos de este primer periodo, ambos equipos generaron ocasiones para mover el marcador. Sin embargo, los protagonistas se marcharon a los vestuarios con el resultado de 2-1 favorables para los locales.

El ritmo no bajó en la segunda parte. El UCAM Murcia no estaba satisfecho con la renta en el marcador y buscaba un nuevo gol creando mucho peligro a través de las botas de Santi Jara y Liberto. En defensa, los de Salmerón estaban siendo un bloque e impedían que el San Fernando generara claras ocasiones de gol sobre la meta de Biel, que solo tuvo que intervenir en dos acciones puntuales y desde fuera del área.

Con los cambios, el conjunto universitario ganó oxigeno. Pudo aumentar la renta en acciones ofensivas protagonizadas por los hombres de ataque: Xemi pudo rematar a placer en el área pequeña un centro de Johan, pero despejó antes la zaga, y Jordi bajó un balón de las nubes para darse la vuelta y chutar fuera tras una bella acción. Josete tuvo otra ocasión en un remate de cabeza que no vio portería. Por su parte, Biel Ribas intervino en un cabezazo de un jugador del San Fernando tras un centro lateral llegado desde la izquierda.

El UCAM Murcia se encontraba bien en el campo y fruto de esa comodidad llegó el tercer gol. Jannick penetró entre la maraña de rivales que le rodeaban en el balcón del área, tiró una pared milimétrica con Santi Jara, que se la devolvió para dejarle solo ante el meta y hacer el 3-1 con pasmosa solvencia.

Ya era demasiado tarde para el San Fernando, que siguió intentando acercarse a Biel Ribas con centros largos que no generaron peligro. Aunque el UCAM Murcia buscaba el contragolpe para hacer el 4-1, no tuvo más ocasiones que un disparo de Pablo Espina que se marchó fuera, así como varios centros al área que no encontraron un rematador en posición desmarcada.

Así acabó uno de los grandes partidos de la temporada para un UCAM Murcia que brilló con luz propia.

