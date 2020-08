UCAM Murcia ante su temporada más ilusionante

El equipo que dispondrá Sito Alonso se completaba con el fichaje de Jordan Davis, el último en incoporarse. Ahora a pocos días de empezar a competir hacemos un análisis de los jugadores línea por línea.

Bases:

Una de las posiciones que más va a cambiar respecto al año pasado, y que, es muy relevante para la consecución final de los objetivos de un club. Perdemos a un jugón como Askia Booker y a cambio se ficha al mejor anotador de la liga Griega, Conner Frankamp. Por su parte, se apuesta por la continuidad de Rafa Luz e Ismael Corraliza, que simultaneará el equipo de EBA y el de ACB.

Conner Frankamp: Es un jugador muy resolutivo pero que no dispone del tremendo físico de Askia. Puede tirar y asistir mejor que cualquiera pero no le pidamos que juegue por encima del aro. Es un base mucho más puro que el bueno de Askia pero que en determinados momentos podrá echar una mano al dos. Tiene tan solo 25 años y viene de jugar en ligas no demasiado competitivas, veremos como se adapta al filtro físico y táctico (scouting) de la segunda mejor liga del mundo. Del bueno de Rafa Luz se espera un aumento en sus prestaciones respecto al año pasado. Ismael Corraliza completará la posición y alternará con el equipo de EBA.

Escoltas:

Quizás la línea mas fortalecida de esta temporada, con los fichajes de DJ Strawberry, todo un veterano y Jordan Davis además de la continuidad de Marques Townes hacen de esta posición la más versátil y anotadora de todas.

DJ Strawberry: Es el Udoka de este proyecto, si me permite la analogía. Un veterano de mil guerras (35 años) que viene de cuajar una muy buena temporada en Francia y donde ha demostrado que puede hacer dos posiciones (Escolta y Alero) sin problemas. Se gasta todavía un tremendo físico y será uno de los "jefes" del vestuario con permiso del bueno de Sadiel y Augusto Lima.

Jordan Davis: Fichaje sorprendente por ser un "cromo repetido" con Marques Townes. Jugador tremendamente vertical, de corta estatura (1,88) pero con capacidad para jugar por encima del aro. Tiro exterior poco fiable pero tremendo penetrador. Es un jugador que en Manresa mostró parte de su potencial. Tanto él como Marques son jugadores muy jóvenes (23 y 24 años respectivamente). Entre los dos tendrán que disputarse minutos porque los de DJ Strawberrry están asegurados.

Aleros:

Posición reforzada con la llegada de un rookie como Peter Jok además de la presencia del gran Sadiel Rojas. Puede que otros jugadores como Strawberry o Dileo puedan echar una mano eventualmente en esta posición. Jok y Rojas son absolutamente complementarios. Lo que hace el uno no lo puede hacer el otro y viceversa. La llegada de Alex Antetokoumpo es más una operación de marketing que rendimiento directo sobre la cancha. El hermano pequeño de los Antetokoumpo irá al equipo de EBA pero entrenará con el equipo ACB muchas veces.

Peter Jok: El jugador Sudanés es una auténtica ametralladora más allá del 6,75. Este año en Francia ha terminado con más de 10 puntos por partido y un increible 47% en triples. Le falta completar su juego con más esfuerzo cerca del aro aunque lo cierto es que siempre ha ayudado en la faceta reboteadora a lo largo de su carrera. Del bueno de Sadiel está todo dicho. Entrega, rebote y defensa.

Ala pivots:

Posición fundamental para Sito y que ha sido reforzada con el bueno de Nemanja Radovic, uno de los mejores 4s de la competición. El otro integrante de la plantilla en esta posición, David Dileo, es un auténtico melón por abrir. Un jugador sobre el que pesan muchas dudas. El tercero en discordia es Rinalds Malmanis que permanece un año más por su condición de cupo de formación.

David Dileo: Fichaje Low Cost. Viene de una Universidad de segunda fila (Central Michigan) donde es un auténtico ídolo. Ha batido todos lo records de puntos y triples anotados además de estar en el segundo mejor quinteto de su conferencia. Es un jugador muy grande (2,03) que puede hacer a la perfección de 4 abierto y de alero alto según las condiciones del rival. Sobre su validez para esta liga pesan la mayoría de dudas de esta plantilla. Es, sin duda, el punto débil del proyecto de esta temporada. Del bueno de Radovic no hay más que decir. Todavía no se entiende porqué no está en un equipo de Eurocup. Un auténtico privilegio tenerlo aquí esta temporada. Rinalds Malmanis deberá echar un mano en defensa y rebote además de fajarse con los rivales en busca de los ansiados minutos.

Pivots:

Posición muy sólida la de UCAM Murcia. Con la llegada del "animal" Augusto Lima además de la continuidad de Cate conforma un duo de pivots muy buenos y complementarios.

Augusto Lima: El regreso del jugador franquicia a UCAM (por tres años además) ha sido el bombazo del verano. Es un jugador muy intenso, capaz de jugar por encima del aro, con un tiro de 4 metros muy mejorado y que puede hacer ayudas a hombres pequeños. Por su parte, Emi Cate seguirá mejorando sus prestaciones aunque este año se le exigirá un paso adelante en su madurez deportiva