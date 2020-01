UCAM Murcia CB, año nuevo, viejos errores

Cuando un equipo se olvida de defender lo normal es que encaje una derrota, y esto le ha sucedido a UCAM Murcia CB en Badalona, donde ha encajado su octava derrota consecutiva de la temporada y ha vuelto, como había sido habitual en la recta final del año, a ofrecer muy malas sensaciones. Un partido más demasiados jugadores han quedado en evidencia y demostrado que están muy lejos del tono necesario para competir una liga como la española.Sakota, Hunt, Larentzakis o Townes han dejado claras sus carencias y que a estas alturas restan más que suman. El equipo ha vuelto a depender de la capacidad anotadora de Booker (32) y Eddie (34 -10 triples anotados) para mantenerse vivo en un encuentro en el que arrancaron con un parcial ilusionante de 4-17 pero a partir de ese momento se olvidaron de defender y el cuadro de Badalona tomó el control del partido. A la conclusión del enfrentamiento Alejandro Gómez señaló que están trabajando en el mercado para buscar reforzar una plantilla que comienza a ser muy criticada por la afición murciana. Por segunda jornada consecutiva Sito Alonso no pudo contar con Radoncic mientras Lecomte, otro jugador muy cuestionado, fue sustituido por Larentzakis.

Sito Alonso quería mantener la intensidad de sus jugadores y llevarse el gato al agua en un encuentro para el que no podía contar ni con Dino Radoncic ni con Edu Durán, ambos lesionados. Luz, Booker, Rojas, Eddie y Tumba arrancaban el encuentro apretando en defensa y con las ideas claras en ataque. Booker empezaba muy enchufado y, con siete puntos seguidos, colocaba las primeras ventajas del partido para los visitantes (4-12). Los dos americanos de los universitarios, Booker (9) y Eddie (8), forzaban a Carles Duran a parar el encuentro tras ametrallar sin compasión el aro verdinegro (4-17). No obstante, la entrada de Prepelic y el liderazgo de Omic (6) bajo los aros reducían las diferencias y obligaban a Sito Alonso a pedir tiempo muerto. Eddie, con un nuevo triple, volvía a reactivar a los murcianos, pero el gran final de los locales igualaba el partido tras el primer cuarto (20-24).

Joventut de Badalona empezaba excelso el segundo periodo con tres triples consecutivos (5/7 T3). Prepelic (9) empezaba a convertirse en una pesadilla para la defensa murciana y, con un nuevo triple, colocaba a los locales por delante (31-29). Los puntos griegos de Larentzakis y Sakota mantenían el encuentro igualado (41-37) ante la constante ofensiva de Kremen Prepelic (13) y Alen Omic (11). La vuelta a pista de Askia Booker metía en problemas a la defensa local, que no encontraba la forma de parar al americano (15). Sin embargo, el poco trabajo defensivo de los murcianos, sin intensidad y con problemas en el rebote, permitía a Joventut agrandar la diferencia con un Omic imperial (54-46).

El paso por vestuarios volvía a enchufar al UCAM Murcia en defensa. Con una gran circulación de balón, los francotiradores del conjunto universitario volvían a ametrallar el aro local para reducir las diferencias (60-55). Los de Badalona se apoyaban en la gran dirección de juego de Nikos Zisis que, con dos bonitas penetraciones, mantenía la ventaja para el equipo catalán. Sin embargo, los jugadores verdinegros chocaban contra un muro belga llamado Kevin Tumba que echaba el cerrojo y dejaba a los universitarios a solo un punto (62-61). Los murcianos sacaban toda la munición en el tercer cuarto con sus dos principales armas: Askia Booker (20) y Jarell Eddie (25). La pareja de moda en el baloncesto de Murcia se desataba desde el perímetro para colocar a UCAM Murcia por delante (62-64). Alen Omic, con 24 puntos, respondía a los intentos de remontada con dos mates consecutivos que levantaban a todo el Olímpico de Badalona y ponían fin al tercer periodo (74-67).

El criterio arbitral entraba en escena en los primeros minutos del último cuarto. Una técnica a Sito Alonso y una antideportiva no pitada a Kanter mosqueaban a los jugadores de UCAM Murcia, que sacaban todo el carácter para reducir de nuevo las diferencias. Prepelic (21) seguía sumando para los intereses locales, pero el dúo Eddie-Booker seguía siendo imparable para la defensa verdinegra. Sin embargo, el tiempo corría en contra de los intereses murcianos, que veían como la diferencia se mantenía en la decena a cinco minutos para el final (87-77). La veteranía de Zisis y el talento de Prepelic (31) agrandaban la diferencia ante los intentos de Booker (32) y Eddie (34) por recortarla. Finalmente, derrota del UCAM Murcia por 104-93 ante Joventut de Badalona. Octavo tropiezo consecutivo para los universitarios que empiezan 2020 de la peor manera. Askia Booker (32 puntos y 34 de valoración) y Jarell Eddie (34 puntos y 10/14 en T3) los más destacados del cuadro murciano.