El UCAM CF mejora a pesar de la derrota ente el Elche (0-2)

El partido arrancó con leves acercamientos de ambos equipos. Mientras que el Elche encontraba diferentes espacios gracias a la maniobrabilidad de Pere Milla, los de Salmerón aprovechaban su alta presión para acongojar al rival y acercarse a la meta de Édgar Badía. Fruto de esa intensidad de los hombres de ataque, Mustafá robó el balón y disparó con la derecha en busca del tanto, pero el meta del Elche detuvo con solvencia.

En el minuto 22, una jugada por la izquierda en la que Diego Bri encontró espacio para asistir, Nino acabó empujando el balón a gol para hacer el 0-1. Buscó la réplica el UCAM Murcia enseguida, con un saque de esquina que no llevó peligro, y un disparo posterior de Camacho que se fue arriba. Instantes después Javi Moreno pudo hacer el empate con un disparo con la zurda desde la frontal que Édgar Badía tuvo que despejar de forma espectacular a córner. Cerca del descanso los universitarios volvieron a probar al meta con un golpe franco de Aketxe que no acabó en gol por muy poco. Segundos después, el propio Aketxe casi remata a puerta vacía un centro desde la izquierda pero no llegó por centímetros.

Tras el descanso avisó el Elche con una llegada peligrosa por la derecha que acabó con un disparo a la media vuelta que Unai Agirre mandó a córner metiendo una mano milagrosa. Instantes después, Medina aprovechó un error en la salida de balón universitaria para hacer el 0-2. Se reactivó el UCAM Murcia en una jugada posterior por la izquierda que sirvió para que Javi Moreno disparase en posición clara de peligro, pero un defensor llegó en última instancia para despejar.

El UCAM Murcia fue dueño y señor del partido a partir del 0-2 y encontró el camino de la portería ilicitana en varias ocasiones. Primero casi se queda Mustafá delante del portero gracias a un balón al hueco que llegó desde el perfil izquierdo, y luego el propio 10 universitario centró al segundo palo para un remate de cabeza de Tropi que no vio portería. Se acercaban los de Salmerón con cierto peligro pero no encontraban la fórmula para someter al meta del Elche, a pesar del claro dominio.

El siguiente en intentar recortar distancias fue Alberto Fernández con un movimiento sensacional que le permitió disparar con la derecha en busca del 1-2 pero atajó el portero. Después lo intentó Mounir con una internada por la izquierda, cuyo centro acabó en las manos del portero. El canterano participó de forma activa en acciones ofensivas e instantes después puso un centro raso al punto de penalti que despejó la zaga del Elche. Cerca del final fue Sergio León quien disparó desde fuera del área provocando un córner, tras el que Rafa de Vicente probó fortuna con otro chut que se marchó arriba.

Los universitarios siguieron insistiendo en busca del gol del honor pero no fueron capaces de perforar la portería del Elche, a pesar de las buenas sensaciones dejadas en Pinatar Arena y de gozar de las mejores ocasiones del partido.