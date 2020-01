UCAM Esports, primer club profesional universitario de Europa

La Región de Murcia entra de lleno en el mundo de los esports de la mano de la UCAM que se convierte en la única universidad de Europa en contar con un club profesional de deportes electrónicos. UCAM Esports Club se ha presentado oficialmente en el Campus de Los Jerónimos mostrando su carácter especial como equipo universitario sin ocultar el deseo de afrontar esta primera temporada en la Liga de Videojuegos Profesional aspirando a todo. Para esta puesta de largo se ha presentado a la plantilla que jugará en la competición de ‘League of Legends’, el videojuego más importante en el mundo de los esports.

José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, ha dado la bienvenida a este nuevo club que se inserta en la familia deportiva de la UCAM haciendo hincapié en “la gran oportunidad que tenéis los jugadores de compaginar los estudios con vuestros entrenamientos y competiciones”. Mendoza ha reconocido que “los esports están creciendo cada vez más y por ello en la Universidad ya le dimos la importancia que merecen con la creación de una cátedra que está realizando interesantes investigaciones en el ámbito de la psicología y la nutrición entre otros”.

Tras la presentación, se realizó una visita a la ‘Gaming House’, cuartel general de UCAM Esports, donde conviven los miembros del club. Se trata de una casa cercana al Campus de Los Jerónimos totalmente habilitada y equipada por la Universidad para que los jugadores puedan entrenar, competir y estudiar ya que todos ellos están becados y tutorizados para no dejar de lado su formación académica.

Marco Mourau, mánager del club, reconocía que la labor realizada anteriormente por la UCAM ha facilitado mucho el aterrizaje de la estructura profesional del club en la Universidad: “Nos estamos nutriendo del trabajo que se ha hecho a través de la cátedra para hacer un proyecto único en Europa. Competiremos a nivel nacional en las ligas profesionales, amateur y universitarias y todo ello abriendo las puertas para que los alumnos de la UCAM puedan hacer prácticas con nosotros”.

Cristian ‘Future’ Duarte es el entrenador del equipo de ‘League of Legends’ y se mostraba muy ilusionado por embarcarse en esta nueva aventura: “El nombre de la UCAM ya lo conocía por mi experiencia dentro del balonmano. En su día me tuve que apartar de los estudios y por ello esta oportunidad no me ha generado dudas porque me permite compatibilizar mi labor de preparador con mi formación. Vamos a competir en la LVP (Liga de Videojuegos Profesional), que es la más importante de Europa, y aunque es un proyecto que está empezando, somos ambiciosos y queremos pelear por la liga”.

Tiago ‘Aziado’ Correia es el capitán del equipo de ‘LoL’ y ha sido la voz de los jugadores a la hora de destacar la importancia de la apuesta de una institución como la Universidad Católica en los esports: “Quiero agradecer a la UCAM, y al presidente, esta apuesta que me parece alucinante. Somos un gran grupo y vamos a competir por estar en las primeras posiciones de la liga”. Aziado (top) forma parte de la plantilla profesional que está completada por Mark ‘Markoon’ van Woensel (jungler), Joao Miguel ‘Baca’ Novais Bigas (Mid), Rafael ‘Rafitta’ Ayllón (Ad Carry) y Pedro ‘Plasma’ Simoes Ribeiro (support).

UN PROYECTO CON SELLO UNIVERSITARIO

El proyecto de la UCAM en el mundo de los deportes electrónicos nació con la creación de la Cátedra de Esports que, desde su puesta en marcha, ha puesto el foco más allá de la competición, trabajando en ámbitos puramente universitarios como la formación y la investigación.

En cuanto a la docencia, la Universidad Católica propone en su oferta formativa varios cursos centrados en la preparación técnica y táctica y en la gestión de equipos de esports. En investigación ya se han realizado trabajos en aspectos como la nutrición, la preparación física, la salud, la fisioterapia o la psicología.