UCAM Esports Club tendrá representante en el Campeonato Europeo de Teamfight Tactics

El jugador Marc ‘Safo’ Safont representará a UCAM Esports Club en el Campeonato Europeo de Teamfight Tactics. La primera ronda se celebrará el 6 y 7 de marzo, mientras que la segunda ronda se llevará a cabo entre el 13 y el 14 del mismo mes, los 6 mejores jugadores que logren clasificarse conseguirán un pase para el segundo Campeonato Mundial de TFT.

Marc ha afirmado que todo ha sido fruto del esfuerzo y la dedicación, "he estado jugando entre 8 y 10 horas al día hasta que he llegado a este punto en el que he podido clasificarme, espero llegar al mundial".

"En la Bootcamp que realicé en las instalaciones de la Universidad Católica de Murcia con ‘Future’, ‘HolasoySergio’ y ‘Hiki’ aprendí mucho a nivel competitivo, la infraestructura de la UCAM es inmejorable", ‘Safo’ además añade que el estar trabajando en equipo con sus compañeros le ayudó a alcanzar esta meta y poder clasificarse.

En el campeonato continental se enfrentaran los 64 mejores jugadores de Europa, donde solo los 6 finalistas tendrán la oportunidad de demostrar lo que valen contra los mejores jugadores del mundo.