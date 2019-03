La UCAM congrega a grandes expertos en lesiones deportivas

“Los calendarios competitivos son más densos y un futbolista profesional puede participar en más de 65 partidos oficiales durante la temporada y eso significa que juegan casi dos partidos semanales a lo que hay que sumar los desplazamientos, el ‘jet lag’ y los cambios alimentarios. Todo eso puede provocar más lesiones por sobrecarga en las partes blandas del aparato locomotor”. José María Villalón, jefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid, advertía así del aumento de lesiones por sobrecarga en los últimos años en el fútbol profesional. Lo ha hecho en el marco del Congreso Nacional de Prevención de Lesiones Deportivas que se ha celebrado en el Campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia.

Uno de los aspectos en los que se ha incidido para prevenir y curar lesiones deportivas ha sido el trabajo en equipo entre profesionales de diferentes ramas de la salud y el deporte. Por ello, el doctor José Luis Martínez Romero, codirector de la Cátedra de Traumatología del Deporte, ha señalado la importancia de contar con un equipo multidisciplinar para prevenir las lesiones: “Hasta ahora, cuando alguien se lesionaba primero se curaba y después se recuperaba. La traumatología del deporte lo que busca es que coincidan la curación biológica con la recuperación funcional y por ello este congreso quiere poner en valor la importancia del trabajo en equipo para conseguirlo. Logrando esto acortaremos los plazos de recuperación y todo este trabajo irá en beneficio de la sociedad porque no queremos que esto se quede en el deporte de élite”.

Aunque en algunos casos la lesión es inevitable, hay aspectos que pueden ayudar a evitar que se produzca. Así lo ha señalado el doctor Pedro Guillén, catedrático de Traumatología del Deporte del UCAM y director de la Clínica CEMTRO, refiriéndose concretamente a los futbolistas: “La prevención consiste en proteger bien el pie. La protección llega con las botas, que deben dejar libre el tobillo para permitir su movilidad. Es decir, por un lado deben proteger bien y al mismo tiempo dar libertad de movimientos. En un pie normal no es necesario el vendaje. Si se vendan es porque le han aconsejado mal o porque hay una lesión previa”.

La importancia del ‘jet lag’ para Tokio 2020

Otro de los especialistas que han participado en el congreso es Gerardo Villa, catedrático de Fisiología del Deporte de la Universidad de León, que ha advertido de la importancia de tener en cuenta factores como el calor, la humedad, la hora de la competición y el cambio horario para que los deportistas españoles que competirán en Tokio 2020 no sufran un bajón en su rendimiento el día clave: “Hay que entrenarlo. Hay que entrenar la aclimatación al calor, hay que ser previsores en intentar atenuar los cambios en las variables fisiológicas. Por ejemplo por cada hora de diferencia horaria ya hay que estar un día antes en la ciudad en la que se celebra la competición y a su vez la gente tiene que adaptarse a competir en los horarios en los que serán sus competiciones para aclimatar su cuerpo. Si no se hace así, no rendirá adecuadamente y estamos hablando de pérdidas de rendimiento del 10% que es mucho más que las mejoras que se consiguen entrenando. A pesar de entrenar muy bien se puede perder todo lo que hemos ganado si no se tienen en cuenta estos factores”.