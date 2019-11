La UCAM y el COE, unidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La sede del Comité Olímpico Español ha sido el escenario del Congreso de Sostenibilidad con el que el máximo organismo del olimpismo español quiere mostrar su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La UCAM es uno de los socios clave del COE también en todo el trabajo relacionado con la Responsabilidad Social Corporativa, especialmente en los puntos de ‘Educación de calidad’ y ‘Salud y bienestar’. Por ello, no ha faltado la participación de la Universidad Católica de Murcia con dos de sus principales deportistas, Saúl Craviotto (piragüismo) y Sandra Sánchez (kárate), y Marta Isabel García, en representación de la Cátedra de RSC de la UCAM.

Los deportistas, debido a su influencia en la sociedad, han adquirido el compromiso de ser ‘embajadores’ de los ODS y ambos han querido aportar su granito de arena partiendo de su propia experiencia como deportistas. Craviotto ha querido incidir en el cuidado del medioambiente: “Entreno en el embalse de Trasona, que es precioso y parece que no hay contaminación, pero si te acercas a las orillas ves bolsas y envases de plástico. Es una pena que no cuidemos estos tesoros naturales. Procuro no contaminar mi entorno y recoger la basura que encuentro cuando entreno. Son pequeños gestos que todos deberíamos hacer”.

Sandra Sánchez se ha centrado en la igualdad: “Cuando empecé a practicar kárate sólo éramos dos niñas. En ese momento no le daba importancia y con el tiempo vas siendo consciente de que somos muy pocas. He tenido la suerte de ser imagen del deporte femenino y de fomentar que las niñas y sus familias cambien el chip para que no se hable de deportes femeninos y deportes masculinos”.

Por parte de la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM, Marta Isabel García ha destacado que “trabajamos con el COE en los objetivos de ‘Educación de calidad’ y ‘Salud y bienestar’. Somos la Universidad del Deporte y tenemos una gran especialización en Ciencias de la Salud. Pero vamos más allá porque la UCAM tiene un gran compromiso social, arraigado en los principios que transmite nuestro presidente, José Luis Mendoza, de apoyo a aquellos que están en situación de vulnerabilidad y exclusión social”.