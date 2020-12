UCAM CB acusa la fragilidad defensiva en Badalona y Sadiel Rojas acaba en el hospital

UCAM Murcia CB, tras la derrota del pasado domingo en Valencia, llegaba a Badalona con el objetivo de volver a ganar y seguir soñando con jugar la Copa del Rey. Los universitarios entraron bien en el partido y durante los primeros minutos estuvieron siempre cerca en el marcador. La igualdad siguió hasta que aperecieron Ferran Bassas y López Aróstegui, muy acertados en el tiro exterior, para ir abriendo brecha en el marcador ante un rival que se mostró muy frágil en defensa con lo que al final del tercer acto se quedaba sin opciones aunque los de Sito Alonso no bajaron la guardia buscando reducir distancias.

Sito Alonso repetía convocatoria para un partido en el que modificaba una de las piezas fijas de su “quinteto estrella”: Frankamp, Strawberry, Rojas, DiLeo y Lima. La entrada de Strawberry por Jordan Davis sentaba muy bien a los murcianos, que arrancaban con un ritmo intenso y frenético. Precisamente, el alero norteamericano empezaba sumando dos triples consecutivos (6) y varias defensas de éxito que permitían al UCAM Murcia conseguir las primeras ventajas del encuentro (4-10). Pau Ribas (8) y Ferrán Bassas (7) respondían rápidamente al gran inicio visitante, sumando 15 de los 17 puntos de su equipo de forma casi consecutiva (19-3 de parcial) para darle la vuelta al marcador en apenas 2 minutos (23-13). La intensidad local y el acierto desde el perímetro (5/8 T3) pasaba por encima de los universitarios, aunque la gran lectura de juego de Bellas (4) y Radovic permitía al conjunto visitante minimizar el vendaval verdinegro al término de los primeros diez minutos (26-22).

El trío de nacionales Ribas - Bassas - Aróstegui (23 de los 32 puntos) se convertía en la principal amenaza para los murcianos en los primeros compases del partido. No obstante, la gran defensa de los visitantes al comienzo del segundo periodo se le atragantaba a la Penya y permitía al UCAM Murcia colocarse por delante (32-33). Bellas y Lima, muy activos en defensa, conseguían robar varios balones que Radovic (8) y Davis (6) aprovechaban para sumar en contraataque. Una antideportiva de López-Aróstegui por empujar a Davis subía la temperatura del choque, que ya andaba bastante caliente tras un ritmo asfixiante. No obstante, las pérdidas de balón (7) y las faltas innecesarias condenaban al UCAM Murcia y facilitaban la anotación de los locales, que con un 12-0 de parcial colocaban la máxima renta del partido (46-35). Bassas (20) y Xavi López-Aróstegui (11) empezaban a convertirse en una pesadilla para los murcianos, anotando de todos los colores con porcentajes casi perfectos (10/16 en T3) que aumentaban la diferencia hasta el +13 al descanso (56-43).

La defensa exterior universitaria debía subir el nivel y endurecer el partido en la segunda parte si quería cortar el acierto de Joventut, que estaba marcando las diferencias desde el 6.75. Frankamp, máximo anotador de la Liga Endesa, empezaba el tercer cuarto con siete puntos consecutivos y una actividad mucho mayor. Sin embargo, el acierto del UCAM Murcia no acompañaba, los tiros liberados no entraban y los murcianos no aprovechaban los fallos verdinegros para reducir las ventajas. Solo el base norteamericano, con 11 puntos, y Rojas, con su raza y carácter, conseguían ver aro en el tercer periodo, circunstancia de la que se beneficiaban los locales para controlar la renta e incluso ampliarla (75-57). López-Aróstegui (20) y Ribas (11) seguían en estado de gracia, moviendo el balón con rapidez y claridad, desactivando las diferentes variantes defensivas de los universitarios y anotando con facilidad para mandar a Joventut con ventaja al último periodo (84-67).

El acierto y los porcentajes de Joventut de Badalona eran casi perfectos tras treinta minutos de juego (84 puntos y 14/23 de triples). Un vendaval al que Xavi López-Aróstegui (25) le daba continuidad en el inicio del último cuarto con cinco puntos seguidos que obligaban a Sito Alonso a parar el partido. Sadiel Rojas, con varias acciones positivas seguidas de las que no quedan reflejadas en las estadísticas, sacaba la cara en el cuadro visitante en busca de una remontada que parecía poco probable a 7 minutos para el final (95-74). Precisamente, el dominicano daba el susto del partido después de un golpe involuntario de Ventura que lo dejaba casi inconsciente. Una situación que daba un chute de energías y motivación a sus compañeros, que con un parcial de 11-0 forzaban a Carles Durán a pedir tiempo muerto. No obstante, a pesar de la mejora defensiva del equipo murciano en los minutos finales, Joventut aseguraba el triunfo gracias a los puntos de Dimitrijevic (11) y sumaba su 10ª victoria del año (104-93). Derrota del UCAM Murcia en su visita a Badalona tras un acierto casi perfecto de los locales. Sadiel Rojas, con 10 puntos y 16 de valoración, Frankamp, con 21 puntos, 6 asistencias y 21 de valoración, Bellas, 10 puntos, 5 asistencias y 16 de valoración, y DiLeo, con 17, los mejores del cuadro universitario.

Sadiel Rojas acabó en el hospital

Otra de las notas negativas del partido han sido la lesión del capitán Sadiel Rojas. El jugador dominicano ha sufrido en los minuto finales dos encontronazos, aparentemente fortuitos, con Tomic y Ventura que le han provocado una fuerte conmoción y dos golpes en la cabeza que han provocado su traslado a un hospital donde está siendo sometido a pruebas. Se da la circunstancia que Rojas tiene fama de duro en la liga ENDESA pero ya ha tenido que marcharse a un hospital ser sometido a una serie de pruebas. Hace varias temporadas ya le sucedió lo mismo en un partido en Bilbao donde recibió un fuerte golpe de Mumbrú, en aquella ocasión si pareció intencionado que también le mandó conmocionado a un centro sanitario.