Tres pedanías dispondrán de mejores instalaciones deportivas la próxima primavera

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la adjudicación de obras de mejora en tres pedanías del municipio. Así, el próximo mes comenzarán las obras de construcción de vestuarios, césped y cerramiento en los campos de fútbol de Los Ramos y de San José de la Vega, y de reparación de instalaciones del Polideportivo de Santa Cruz.

El proyecto en Los Ramos y San José de la Vega contempla la construcción de un campo de futbol de césped artificial de fútbol 11 y 2 campos transversales de fútbol 8 además de nuevos vestuarios y nuevas instalaciones de riego, saneamiento e iluminación del terreno de juego.

De esta forma se empleará un césped con pad amortiguador, que presenta una mayor durabilidad, capacidad de absorción de impactos y ayudan a cuidar de la salud de las personas usuarias del pavimento deportivo entre otras ventajas.

Además, se obtienen igualmente ventajas por la utilización del corcho frente al relleno convencional de caucho granulado. Entre otras, el menor calentamiento del campo, drena la humedad, no tiene olor, no se compacta, ni es inflamable y presenta una gran capacidad de absorción de impacto. Asimismo, carecerán de microorganismos y serán más ecológicos, puesto que el corcho es un producto natural, no es tóxico y sí biodegradable.

También se realizará la mejora del cerramiento perimetral de estas zonas deportivas.

Las obras de la nueva instalación de Los Ramos las ejecutará Servimar 2008 S.L. por 539.588 euros, mientras que los trabajos de San José de la Vega los realizará Servimar 2008 por 416.758 euros. En ambos casos el plazo de ejecución es de 6 meses.

Ambas actuaciones forman parte del Plan de Mejora de los Campos Municipales de Fútbol, integrado por un total de 42 equipamientos, por los que pasan a diario miles de jugadores de las diversas Escuelas de Fútbol y equipos del municipio.

En cuanto a las obras de reparación de las instalaciones del polideportivo de Santa Cruz, consistirán en la pavimentación de la pista de fútbol sala que se realizará con una ligera pendiente transversal para recoger el agua de drenaje en la nueva conducción que se instalará al efecto.

Además se repararán algunas fisuras superficiales de las pistas de tenis y baloncesto y se elevará la rasante de la zona común junto a la entrada al recinto deportivo para igualarla a la de la pista de tenis y baloncesto, de forma que se evita el riesgo actual de lesiones por la diferencia de nivel existente.

Asimismo se repondrá todo el cableado interior de las cuatro torres de iluminación que alumbran el campo de fútbol con proyectores.

El plazo de ejecución de las obras, que llevará a cabo Sinboria SL, es de tres meses y la inversión asciende a 98.391 euros.

El proyecto forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones en Pedanías, que coordina la Concejalía de Pedanías y Barrios, que dirige Marco Antonio Fernández.