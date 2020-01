Tanis Marcellán: "El colchón de puntos conseguido nos debe dar tranquilidad"

Tanis Marcellán, guardameta del Real Murcia ha comparecido, tras el entrenamiento de este miércoles en la UMU ante los medios para analizar las últimas victorias del cuadro grana y el compromiso del próximo domingo ante el Córdoba, en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El portero grana reveló el estado de la plantilla tras las dos victoria consecutivas frente a Cádiz B y Algeciras: <<Nos marcamos un objetivo muy claro: empezar la segunda vuelta y mejorar los resultados de la primera. No era muy difícil en cuanto a puntos. Sacar 6 puntos de 6 posibles nos ha dado mucha tranquilidad para jugar mejor>>. <<Todo el mundo sabe que jugando en el Murcia aunque esté en Segunda B, la presión y la afición no son de esta categoría. Muchos jugadores de la plantilla no tenían experiencia en Segunda B y creo que ese colchón de puntos nos va a dar mucha tranquilidad>>.

Tanis analizó las cosas que cree que el equipo ha hecho para conseguir estabilidad en los resultados: <<Creo que podíamos llevar muchos más puntos de los que tenemos y precisamente el juego que hemos tenido estas semanas, la veteranía que han sacado jugadores de menor edad, saber marcar el tiempo del partido sin tener el balón... Nos ha ayudado a sacar los puntos>>.

Le preguntaron al meta vasco sobre el objetivo de esta campaña: <<En Segunda B cuando ganas dos partidos seguidos estás muy cerca de los de arriba y si pierdes dos seguidos muy cerca de los de abajo. Ahora nos vienen dos huesos duros de roer y pienso que necesitamos puntuar. Si perdemos los dos partidos que nos vienen ahora nos volvemos a meter en la vorágine que estábamos antes. Tenemos que aprovechar la dinámica positiva de estos dos partidos y si sacamos puntos en los dos partidos podremos pensar en otras cosas>>.

<<No tenía ni idea del tiempo que llevábamos sin ganar fuera de casa. Con tantos partidos sábado-miércoles-domimgo hemos sacado victorias fuera y no piensas en el tiempo que llevas sin ganar en liga. Pienso que es muy importante conseguir estas dos victorias seguidas y ahora vamos a buscar las tres que es algo que no hemos hecho está temporada todavía>>.

A nivel personal, el portero grana está contando con muchos minutos este año : <<No me he sentido ni suplente ni titular en ningún momento. Tanto la Copa Federación como la Copa del Rey fueron competiciones muy importantes para el club y los dos porteros hemos tenido mucho protagonismo. Tenemos que ayudar al equipo>>.

<<Siendo realistas, gracias a los partidos de Copa hemos mantenido a todo el equipo enchufado y eso no es una realidad en el fútbol. A partir de ahora entrarán onces más continuos y se le complica más a Adrián. Es importante y bueno para la plantilla tener un partido a la semana y poder preparar el partido que hasta ahora no hemos podido prepararlos realmente bien. Cuánto más trabajo tenga el entrenador es mejor para todos>>.