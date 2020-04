La suspensión del Europeo deja fuera a Úrsula Ruiz y Mariano García

El mediofondista Mariano García y la lanzadora de peso Úrsula Ruiz, quienes habían conseguido la mínima para estar en los Europeos de atletismo al aire libre que se iban a celebrar del 25 al 30 de agosto en París, no disputarán esa cita al haber sido suspendida por la expansión del coronavirus, y tampoco lo hará el velocista Sergio López Barranco, quien apuntaba a fijo en el relevo 4x100.

La decisión del comité organizador y de la Federación Francesa de Atletismo (FFA) era esperada dado al avance de la pandemia de la Covid-19 a nivel internacional y deja a los principales atletas de la región sin una cita que tenían marcada en rojo en su calendario.

El plazo de obtención de mínimas para el Europeo se estableció del 1 de enero de 2019 al 16 de agosto de 2020 -salvo en las pruebas de relevos- y Mariano García ya poseía la mínima exigida para disputar los 800 metros, la cual estaba establecida en 1 minuto, 46 segundos y 75 centésimas.

El de Cuevas de Reyllo logró un tiempo de 1:46.31 el día 21 de febrero, fecha en la que obtuvo su récord personal en el Meeting de Madrid, y, por lo tanto, hubiese acudido a la capital francesa este fuentealamero de 22 años.

En situación similar se encontraba la lorquina Úrsula Ruiz en el lanzamiento de peso. Para la cita continental la mínima en esa prueba estaba en 17,30 metros para la competición femenina y esta veterana de 36 años acredita los 17,52 que consiguió el 31 de agosto del pasado año en la localidad alicantina de La Nucía, donde volvió a proclamarse campeona de España en su disciplina.

Por su parte, Sergio López Barranco aún no tenía la clasificación para los 100 metros lisos -se establecía en 10.28 segundos y el de la pedanía murciana de Aljucer cuenta como mejor marca de la temporada los 10.40 que obtuvo el 8 de junio-.

No obstante, hubiese tenido tiempo de llegar a ese registro de no haber sido por la crisis del coronavirus, la cual le ha impedido competir en el hectómetro esta temporada, ya que la campaña en pista cubierta no incluye esa distancia sino los 60 metros lisos.

No obstante, este joven de 20 años era candidato fijo para formar parte del relevo 4x100 de España en París, como también lo es de cara a Tokio 2021.

El marchador de Llano de Brujas Miguel Ángel López Nicolás, a sus 31 años, no iba a participar en Francia porque las pruebas de marcha atlética y maratón no aparecen en el campeonato continental ya que, cuando es año olímpico se saca del programa europeo y así había sido aunque la cita de Tokio finalmente ha quedado retrasada 12 meses.