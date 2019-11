Sorprendente derrota de ElPozo Murcia FS en Valdepeñas

ElPozo Murcia FS se ha visto superado por Viña Albali Valdepeñas en un partido en el que las faltas han castigado en exceso a los murcianos que, de esta forma encajan su segunda derrota consecutiva en poco más de 72 horas. El paso de los minutos y los lanzamientos de falta directa de los manchegos han sentenciado a un equipo al que se le está haciendo muy largo el final de año. Tras la vuelta de la clasificación para la Final Four los charcuteros han caído en sus compromisos ante Inter Movistar, donde merecieron un mejor resultado, y en la tarde del sábado en Valdepeñas. Esto sucedo una semana antes del derby del próximo sábado ante Jimbee FS Cartagena en el Palacio de los Deportes. El cuadro de Duda llega a este partido también con dos derrotas consecutivas en la competición liguera, ante Valdepeñas y el contundente 0-5 del sábado ante Palma FS.

Álex protagonizó la primera gran ocasión del encuentro con un gran disparo que no recibió una menor respuesta de Edu, que se convertiría muy pronto en el héroe del encuentro con unas intervenciones decisivas. Andresito se encontró con el guardameta del cuadro manchego y poco después, de nuevo Edu, con una mano salvadora, evitó el primer gol del partido en un tiro de Fernando.

A tres minutos para el descanso, el Viña Albali Valdepeñas apretó con el empuje de su afición y generó varias ocasiones de gol. Chino la tuvo con un lanzamiento que se marchó rozando la portería. Poco después, Fede contestó con una gran parada al disparo de Dani Santos en la última ocasión peligrosa antes de que el colegiado señalara el final del primer tiempo.

En la segunda parte, ElPozo Murcia se adelantó en el marcador con un gol de Andresito. La respuesta de los locales fue rápida, con un disparo de Cainan que atrapó Fede. Sin embargo, el propio ala brasileño dejaría a los manchegos con uno menos al ver la doble amarilla. Los locales supieron sufrir con inferioridad numérica y el premio llegó en forma de gol con la autoría de Chino. El empate provocó una mayor intensidad de los murcianos que se toparon con Edu en todo momento.

Chino volvería a anotar el segundo en su cuenta para poner por delante al equipo de David Ramos. A falta de cinco minutos para el final, Fede fue expulsado por doble amarilla y Chino desaprovechó la ocasión desde el doble penalti. No fallaría en el siguiente Dani Santos, que amplió distancias en el marcador. En la recta final, Pol Pacheco marcó el segundo para los visitantes y un minuto después Buitre anotó el tanto definitivo del encuentro.