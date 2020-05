Sonia Ruiz: "En Tokio podemos colgarnos el bronce"

Sonia Ruiz, capitana de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, declaró este miércoles que para los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021 "apostaría por una medalla de bronce" para el combinado nacional.

La selección española femenina de baloncesto en silla está clasificada por primera vez en su historia por méritos propios para unos Juegos Paralímpicos, después de disputar únicamente los de Barcelona'92 como equipo anfitrión.

"Ha sido un trabajo largo y muy duro, pero al final hemos colocado a la selección española donde creo que se merece. Yo apostaría por una medalla de bronce en Tokio", dijo Sonia, capitana del equipo que dirige Abraham Carrión.

Una de las claves del éxito de esta selección es el buen ambiente que existe en el vestuario.

"He tenido que aguantar mucho vacile por ser la veterana, pero el buen rollo es una de las señas de identidad de este equipo", señaló la jugadora murciana, que desveló en una entrevista con el Comité Paralímpico Español que una vez, sus compañeras, a modo de broma, la lanzaron a una piscina con la silla incluida.

Como referentes deportivos, Sonia Ruiz tiene a la jugadora de baloncesto Laia Palau, al tenista Rafa Nadal y a la jugadora de bádminton Carolina Marín.

"Creo que son grandísimos deportistas, y que, además, representan perfectamente unos valores que a mí me han hecho madurar y mejorar como persona. Creo que el deporte me ha hecho ser como soy y pienso que la discapacidad me ha dado más de lo que me ha quitado", apuntó.

Aparte de jugar al baloncesto, Sonia Ruiz está metida de lleno en la política como portavoz del PP en la Comisión de Educación y Cultura y presidenta de la Especial de Discapacidad de la Asamblea Regional de Murcia.

"Cuando me metí en esto de la política me pareció un solemne disparate porque yo nunca había estado vinculada a la política y no sabía si estaba preparada para algo así, pero es verdad que desde aquí he podido trabajar mucho por y para el deporte y la discapacidad", concluyó.