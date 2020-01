Sito Alonso: "En Zaragoza tenemos que volver a ser competitivos fuera del Palacio"

No es la mejor plaza para recuperar “la competitividad fuera de casa” que el UCAM Murcia ha mostrado en el primer tercio de la Liga Endesa. En el Príncipe Felipe de Zaragoza el conjunto maño tan solo ha cedido un encuentro en la presente temporada ante el Joventut de Badalona, venciendo a rivales de la talla del Real Madrid y el FC Barcelona. “Obviamente no es el mejor rival. Está haciendo las cosas fantásticas, que juega a baloncesto especialmente en casa de una forma espectacular, que cuenta con jugadores con mucha experiencia en la Liga Endesa… vamos a tener que hacer muy buen partido para competir contra Casademont Zaragoza, pero tenemos esa ilusión”, comenta Sito Alonso.

Con dos victorias en los últimos tres partidos, el conjunto universitario se ha alejado de una mala dinámica de resultados. Sin embargo, lejos del Palacio de los Deportes hay que volver a alcanzar el mejor nivel. “Los tres últimos partidos en casa ha cambiado la mentalidad del equipo otra vez”, confirma Sito Alonso que añade de cara al encuentro ante el Casademont Zaragoza que “se mira desde el positivismo pero sabiendo que tenemos esa asignatura pendiente. Fuera de casa hemos de ganar también si queremos alcanzar nuestros objetivos”.

El equipo maño va en estos momentos tercer clasificado en la Liga Endesa y primero en la Basketball Champions League, donde venció el pasado miércoles al PAOK de Salónica. Un conjunto que está encontrando un baloncesto muy efectivo a nivel grupal. “Tenemos que intentar que no anulen nuestras virtudes, que yo creo que tenemos muchas, con facilidad. Y también intentar que jugadores que les dan un mayor impulso que otros, sobretodo cuando juegan en casa, no entren en juego, como lo hacen habitualmente. Hay que tener una mentalidad fuerte, porque habrá momentos que incluso defendiendo bien, meterán”.

De cara a la convocatoria, la expedición viajará con todos los jugadores al completo y sin graves molestias. Aunque en principio “si no hay ningún problema no haremos cambios. Pero quiero dejar claro que no es porque Marques esté mal, además cada día está mejor. Pero una vez que el equipo coge una pequeña racha positiva, vamos a intentar seguir”, comenta Sito Alonso.