Sito Alonso: "Vamos a tener que dar un nivel extra para superar a Baskonia"

Regresa el UCAM Murcia al Palacio de los Deportes para enfrentarse a uno de los mejores equipos de Europa. Con la duda de si Booker estará finalmente o no con el equipo, Sito Alonso prepara un partido en el que cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas. “Tenemos una situación en la que el equipo no se puede decir que esté jugando mal, pero no consigue ganar. Lo que estamos haciendo es fijar la atención en lo que nos va a hacer ganar. Pero nunca pensando en algo que puede suceder, sino en algo que tenemos que hacer que suceda”.

El técnico madrileño ha sido muy claro con el asunto de la lesión que sufre Askia Booker. “La verdad que no ha entrenado. Pero es un tema que no me preocupa en absoluto. No tengo la sensación de que cuando haya faltado él, haya faltado competitividad en el equipo. De hecho cuando ha faltado él, hemos visto otra forma de competir diferente. Estamos preparados para que juegue y para que no juegue”.

Con Booker o sin él, el UCAM Murcia se mide a un Baskonia que viene de ganar de manera sobresaliente ante el Estrella Roja de Belgrado. Un equipo con una amplia plantilla y con algunos de los mayores talentos ofensivos de Europa. “Siempre quieren estar en lo más alto. Tiene un nivel exterior muy grande y una potencia física interior de los mejores equipos de Euroliga. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extra a nivel colectivo para llegar a sitios que habitualmente no podemos llegar. Pero la valentía y el ir de cara con el partido nos va a ayudar, sobre todo, si seguimos conectando de la manera que lo hacemos con el público. No hay nada como jugar en el Palacio. Esa es la mejor noticia para jugar contra Baskonia”, Sito Alonso ha comparado incluso el ambiente que se va a encontrar el equipo vitoriano el domingo, con el que se encontró en su último encuentro de Euroliga. “Sinceramente creo que nada tiene que ver el ambiente que se encontró el Baskonia en Belgrado, con el que se va a encontrar aquí. Va a ser superior el que se va a encontrar aquí”.

Haciendo repaso de su trayectoria en UCAM Murcia, que se va a cumplir un año a finales de enero, Sito Alonso ha querido dejar claro lo orgulloso que está de formar parte de este proyecto. “Necesitaba a alguien que me necesitara. Necesitaba a alguien que tuviera ambición, y en pocos sitios me he encontrado con tanta ambición. Estoy encantado con el trabajo que está haciendo el equipo, estoy encantado de estar en el UCAM Murcia y estoy convencido de que lo vamos a hacer bien”, sentencia Sito Alonso.