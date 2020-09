Sito Alonso: “Vamos hacer que la gente este ilusionada con el proyecto de UCAM Murcia”

El UCAM Murcia CB se estrena en la Liga Endesa este domingo a las 17:00 Horas en Andorra frente a Morabanc, debido a esto ha salido a rueda de prensa el máximo encargado de dirigir la plantilla, Sito Alonso.

El entrenador ha querido empezar su comparecencia con un mensaje de optimismo por el inicio de la ACB y ha agradecido el apoyo de las instituciones públicas por el patrocinio de Costa Cálida, un patrocinio que llevará a nuestra región por toda España por medio del club universitario.

Respecto al partido frente Morabanc Andorra, Sito Alonso ve a un rival que ha realizado una pretemporada similar al UCAM Murcia CB con la diferencia de que los del principado han conseguido una victoria más e incluso un título como la liga catalana en este verano.

También ha señalado las posibles claves del encuentro, donde a pesar de las bajas de los locales, el fichaje del ex – universitario Charlon Kloof junto con otro ex como Clevin Hannah, van hacer que sea un partido muy complicado, sobre todo este último, quién ve al jugador clave de los andorranos.

La pretemporada ha sido para el técnico madrileño muy positiva, con una gran evolución de la plantilla a lo largo de este verano, un verano en el que Manresa ha destacado con un gran juego sobre la pista y lo ve como el equipo que llega más rodado al inicio liguero.

Una pretemporada en la que ha tenido problemas con las lesiones, ya que Lima, Rafa Luz, Radovic e incluso Davis no han podido estar en varios amistosos. Por este aspecto se le ha preguntado en rueda de prensa, donde Sito espera contar con ellos a pesar de que no están al cien por cien y se la ha sumado la duda de Peter Jok, el cual, a expensas de los resultados, parece lo más probable que no se siente en el banquillo este domingo.

Otros resultados de los que el entrenador universitario está pendiente son los test PCR, un aspecto que es nuevo este año y que puede cambiar por completo una convocatoria o incluso recordemos aplazar un partido si se dan tres positivos en coronavirus dentro de la plantilla.

Por último, Sito Alonso ha mostrado la confianza en las nuevas incorporaciones y ha querido agradecer el apoyo de la afición, la cual, cree junto con todos que animan este proyecto se van ilusionar esta temporada.