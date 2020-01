Sito Alonso valora positivamente las reuniones con la plantilla de esta semana

Ha sido una semana en la que ha habido importantes reuniones para abordar soluciones que permitan al equipo cortar la racha de ocho derrotas consecutivas. “Lo mejor es que el jugador sienta la plena confianza de lo que está haciendo. Creía importante invitar al jugador a tener una reunión en cuanto saber las jugadas y situaciones con las que se encuentra más cómodo dentro del equipo y que ellos mismos lo transmitieran al cuerpo técnico. Para salir de este tipo de situaciones lo más importante es que el jugador esté lo más cómodo posible y que tenga la confianza plena de la persona que le entrena”.

De cara al encuentro de mañana ante el Unicaja de Málaga, hay que mantener las cosas buenas que está haciendo el equipo. Mantener la tensión de momentos puntuales y el apoyo de todos, va a ser fundamental. “Salir con la misma tensión que salieron en los primeros minutos de Badalona, en el tercer cuarto de Badalona… y con esa tensión y apoyados con nuestro público, tenemos muchas opciones de ganar, como lo hemos hecho hasta ahora aquí en casa. Y sobre todo, esa mentalidad, que puede hacer dudar al equipo, cuando haya algún problema o la situación esté tensa, sumemos positividades, no miedos e incertidumbres. Y es lo que quiero transmitir a todo el mundo”.

Una de las iniciativas particulares de la semana, es la que han mostrado los aficionados, para animar durante el entrenamiento del sábado al equipo. Algo que Sito Alonso ha valorado muy positivamente. “De estas situaciones solo sale la gente que hace cosas diferentes. Cuando el jugador se de cuenta que va a haber público en el entrenamiento animándole, la sensación que tiene para jugar el partido no es la misma. Porque no es lo habitual. El equipo lo va a agradecer seguro. Fundamentalmente los jugadores”

El técnico madrileño ha abordado las soluciones para poder atajar esta racha negativa. “No lo veo como un problema, lo veo como una dificultad que hemos encontrado en el camino. Nosotros somos capaces de solucionarla y tenemos que ponernos manos a la obra. Creo que el equipo está entrenando bien, si lo ves desde fuera no te da la sensación de que está metido en esta dificultad. Pero creo que es la única manera de salir, todos juntos en una misma dirección”.

Enfrente estará uno de los equipos grandes de la competición, que además, llega a este encuentro tras lograr una racha de 4 victorias consecutivas en la competición doméstica. “Estamos hablando de generadores de juego buenísimos, con experiencia no solo de Eurocup o Liga Endesa, sino de Euroliga. Nosotros solos no vamos a poder ganarles. Si no estamos todos es una misma dirección es imposible. Van a venir con mucha ambición, pero creo que no es comparable con las ganas que tenemos de que llegue el partido nosotros”.