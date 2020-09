Sito Alonso: “Trabajaremos para que no vuelva a pasar “

El UCAM Murcia debuta en casa frente al Estudiantes, este jueves a las 19:00 en un partido que no habrá público en el Palacio de los Deportes.

Hoy ha salido a rueda de prensa Sito Alonso para hablar sobre la previa del partido, el técnico madrileño ha querido mostrar su malestar por la dura derrota de este fin de semana con Andorra, donde vio a su equipo sin su aspecto que más lo define, la lucha.

También ha comentado su preocupación por un posible positivo por Covid en la plantilla, tras conocerse que en el conjunto de Andorra se han conocido dos positivos en el equipo.

Otro aspecto que ha valorado es la falta de público, algo que ve muy determinante en el juego, donde los jugadores cambian mucho su intensidad y la afición puede ser clave para mejorar el rendimiento del equipo.

Por un jugador que se la ha preguntado es por Rafa Luz, quien no estuvo muy acertado en Andorra, donde el técnico ha respondido que no iba individualizar y que todos por igual no estuvieron a la altura.

El entrenador universitario ha querido recalcar que en los entrenamientos más que una sesión física, la intensidad y el aspecto mental son claves que deben mejorar y que ha querido mejorar esta semana.

Negativos en los test PCR

Todos los jugadores y componentes del cuerpo técnico del conjunto universitario han dado negativo en coronavirus en los PCR a los que se sometieron ayer martes previos al encuentro que mañana disputará ante el Movistar Estudiantes. El club estaba en alerta puesto que dos jugadores del MoraBanc Andorra, el rival del pasado domingo, dieron positivo el lunes y son asintomáticos. Esta mañana se han recibido, antes de comenzar la sesión de entrenamiento, los resultados de los test y al dar negativo todos, se podrá disputar el encuentro de la segunda jornada.